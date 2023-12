Maria Sofia: Celo mami ni vedela, da tako dobro poje

Komaj 17 pomladi, njen glas pa že osvaja občinstvo. Mlada Maria Sofia je na avdicijski oder stopila celo malce sramežljivo, nato pa najprej prepričala žirante, se uvrstila v polfinale, na polfinalnem odru pa še občinstvo in pristala v velikem finalu. Le od kod ta pevski talent, ki ga je dolgo skrivala v sebi?

17-letna Maria Sovia Tovar Brčić se je pri 11 letih vpisala glasbeno šolo, kjer se je učila igrati na klavir in violino. Letos je stopila na oder Talentov in pokazala, da v sebi skriva tudi pevski talent. Od kod ljubezen do petja? "Doma sem edina, ki tako pojem, je pa ati, ko je bil še mlajši, kdaj zapel in so opazili, da ima ta talent, pa tudi doma veliko poje, tako da mislim, da sem od njega dobila ta talent," je zaupala in dodala: "Mami pa ni najbolj za glasbo." Starša sta sicer oba največja podpornika Marie Sofie, ki svojega glasu nikoli ni šolala, pravi, da doma največkrat poje kar v svoji sobi, zato je bila mami še toliko bolj presenečena, ko jo je slišala peti na odru. "Mami je bila na vseh nastopih, vedno mi nudi podporo. Mami sicer nima ravno ušesa za glasbo, ampak je rekla, da je videla, da sem zažigala v polfinalu, v primerjavi s tem, kako sem pela, ko sem bila otrok," je bila zadovoljna Maria Sofia. "Rekla je, da ni vedela, da tako dobro pojem," je še napol v smehu dodala.

icon-expand Maria Sofia Tovar Brčić FOTO: POP TV

Maria Sofia v osnovni šoli ni bila pretirano samozavestna. Bila je žrtev medvrstniškega nasilja in zato je nastop na odru pred vso Slovenijo, žiranti in kamerami zanjo tako pomemben. Mladi pevki sicer največ pomeni, da ima podporo svoje mame. Takrat, ko ji je bilo najhuje, ji je mami namreč vedno stala ob strani in jo spodbujala. "Zaradi ljudi, kot je ona, ugotoviš, da dom ni hiša, v kateri živiš, ampak so dom osebe, s katerimi hišo deliš," je povedala. "Mami se vedno postavi zame, ko se jaz ne znam zase. Vedno pravi, da je najpomembnejše, da smo živi, srečni in zdravi, in da ostalo ni pomembno."