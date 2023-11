Maria Sofia razkrila, kako se pripravlja na nastop v polfinalu

Komaj 17-letna Maria Sofia ima glasbo rada od malih nog. "Vedno sem rada pela in plesala. Od nekdaj vem, da si želim postati pevka. Glasba me sprošča in je edina stvar, ki me veseli," je povedala in dodala, da se nikoli ni spraševala, če zares zna peti. "Ker mi to ni bilo pomembno," je pristavila. "Pomembno mi je bilo, da sem rada pela. Že, odkar sem se kot otrok vpisala prvič v glasbeno šolo, ko sem imela okoli 11 let, so mi rekli, da imam zelo dober posluh. V glasbeni šoli sem se učila violino in klavir. Dnevno sem prepevala po nekaj ur in poslušala pevce, ki so mi bili všeč. Rada sem vadila njihovo tehniko petja." Petja se je tako priučila sama. "Poleg petja sem se pri 10 letih naučila vrteti žogo na prstu. Znam tudi vrteti nekatere knjige, blazine, pladnje in mogoče še kaj," je razkrila svoje druge talente.

Mlada pevka zase pravi, da je po naravi skromna, preprosta, poštena in empatična, pa tudi sramežljiva. Želi si, da bi premagala strah pred tem, kaj si drugi mislijo o njej. "Včasih se bojim postaviti zase. Bojim se javnega nastopanja, še posebej, če je publika mojih let. Strah me je, da se bo kaj negativnega zgodilo in zato se začnem stvarem izogibati," je delila svoje šibkosti.

Mami je njena največja podpora

"Moja družina me podpira pri mojih sanjah," je dejala Maria Sofia, ki ji podpora družine veliko pomeni, in dodala, da sta starša pomagala tudi izbrati pesem za Talente. Najstnica, katere oče je iz Venezuele, mami pa hrvaškega rodu, a je že vse življenje v Sloveniji, je prva leta svojega življenja preživela na Portugalskem. Ima dva brata – starejšega, ki je bil od nekdaj njen zaščitnik, in mlajšega, s katerim sta zelo povezana. "Z brati sem zdaj v takem obdobju, ko se ne družimo veliko, ampak to je normalno. Pride obdobje, ko se iščemo, še posebej pri najstniških letih, in se oddaljimo od svojih bratov. Vem, da bo prišel čas, ko se bomo vsi skupaj družili, kot smo se včasih," je pojasnila. Najpomembnejša oseba je zanjo sicer mami. "Zaradi ljudi, kot je ona, ugotoviš, da dom ni hiša, v kateri živiš, ampak so dom osebe, s katerimi hišo deliš," je povedala. "Mami je tista, ki je natikala nogavičke na moje nogice, ko sem bila še majhna. Ona je tista, ki me vpraša, če sem lačna, in mi naredi topel obrok, tudi če smo jedli nedolgo nazaj. Ona mi da poljub in objem za lahko noč, čeprav sem stara 17 let. Ona je tista, ki me pride objet v mojo sobo, ko konča s svojo službo. Vedno se postavi zame, ko se jaz ne znam zase. Vedno pravi, da je najpomembneje, da smo živi, srečni in zdravi in da ostalo ni pomembno."

Zakaj Slovenija ima talent?

Na Talente se je prijavila iz preprostega razloga: čuti, da je zdaj pripravljena, da se pokaže širši publiki. Med pripravami na avdicijski nastop je vsak dan najprej 15 minut ogrevala glasilke, potem pa pela različne karaoke pesmi. Nato se je osredotočila na komad, ki ga je izbrala za nastop pred žiranti in občinstvom ter ga izpilila do potankosti. Tudi na polfinalni nastop se pripravlja na podoben način: ogreva glasilke vsak dan in vadi petje. Z nastopom si želi dekle, ki se kljub temu, da nima izkušenj z nastopanjem, prav nič ne boji žirantov, prepričati predvsem občinstvo. "Publika je najpomembnejša," pravi. "Po mojem mnenju sem za 17-letnico kar dobra pevka in vem, da se bom z leti še veliko izboljšala. Sem mlada pevka in zmaga bi mi odprla nove poti."