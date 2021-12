Marin Arbi med nastopom igral kitaro do krvi

Mlad glasbenik iz okolice Izlak Martin Arbi je v šovu Slovenija ima talent dokazal, da je rojen za glasbeni svet in da bomo o njem veliko slišali tudi po koncu šova. Pred finalnim nastopom v Talentih nam je dijak zaupal tudi anekdoto o svojem prvem nastopu. "Moji prvi nastopi so bili v domačem gostinskem lokalu, kjer sem nastopal z dedijem in atijem. Kasneje sem s svojim bendom AR'n'BI nastopal na raznih šolskih predstavah, rojstnodnevnih zabavah, prireditvi ob občinskem prazniku in na raznih festivalih osnovnih in srednjih šol, festivalu Praznik glasbe, festivalu Biti mlad je zakon, letos pa tudi na festivalu Lent. Z vsakim nastopom sem pridobil več sproščenosti in samozavesti na odru – glasbena kilometrina je zelo pomembna," je priznal Martin, ki nam je zaupal tudi svojo najbolj nenavadno zgodbo z odra doslej.