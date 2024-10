Marjetka bo čakala na zabavo, dobila pa nekaj čisto drugega

Predzadnja avdicijska oddaja znova prinaša polno presenečenj, plesa in zabave, v igri pa, kot omenjajo, še ostajajo zlati gumbi. Marjetka bo čakala na točko, ki bi jo prepričala, da bi stisnila zlati gumb, Lado pa bo hrepenel po starih časih, ko je bil še nepopustljiv in je delil bolj stroge komentarje. Vsako priložnost bo izkoristil, da bo vadil udarec na rdeči gumb in namigoval, če ni to zvok, na katerega vsi čakamo. Žiranti bodo v nekem trenutku videli dvojno in pred njimi se bo odvil prav zabaven nastop.