Marjetka: Letošnji talenti so noro dobri!

Na POP TV se nocoj začenja nova sezona enega najbolj priljubljenih šovov, Slovenija ima talent, v katerem bo o usodah akrobatov, pantomimikov, plesalcev, pevcev in najbolj odbitih talentov odločala štiričlanska žirija: Ana Klašnja, Marjetka Vovk, Branko Čakarmiš in Lado Bizovičar. "Prvi snemalni dan je bil res nor. (smeh) Vidi se, da se mi štirje dolgo časa nismo videli in smo se res pogrešali, tako da smo komaj čakali, da se spet začne snemati. Bili smo res zelo razigrani, sproščeni in povezani, na nek svoj način. Mislim, da se bo tudi na malih ekranih videlo, da smo zelo uigrana ekipa in nimamo nobenih zadržkov med seboj, zato mislim, da nas čaka prekrasna sezona," je povedala Marjetka.