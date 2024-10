Marjetka stisnila zlati gumb in 13-letno Evo označila za novo ikono narodnozabavne glasbe

Dočakali zlati gumb. Tokrat ga je stisnila Marjetka, ki ji je ušesa in srce pobožala komaj 13-letna Eva. Mlada pevka je z izvedbo skladbe legendarnih Avsenikov tako napredovala neposredno v polfinale, za vstopnico za polfinale pa se je borila še množica drugih nastopajočih – od plesalcev do glasbenikov, pevcev in stand up komikov.

V peti avdicijski oddaji Slovenija ima talent sta prva na oder stopila brata Tine in Rok Zajc, ki nastopata pod umetniškim imenom 2Brothers. Njuna zgodba se je začela pred 3 leti, ko se je eden od njiju preselil v Ljubljano in začel nastopati na ulici. "Ko sem šel prvič, sem samo hodil po ulici, bilo mi je kar slabo, ker me je bilo strah, kaj si bodo drugi mislili," je priznal. Naslednji dan se je opogumil, začel igrati, kmalu pa se mu je pridružil še brat. Na ulici sta želela nabrati nekaj izkušenj, sicer pa sta sledila vodilu "na ulico, da ne pristaneš na ulici". Z ulice sta se zdaj odločila stopiti stopničko više – na oder Slovenija ima talent. 24- in 26-letnik sta na oder prinesla blues in dodobra razgrela občinstvo. "Občudujem glasbenike, ki so pripravljeni čez sebe," je pokomentirala Marjetka. Ana je bila navdušena. Obe sta jima podelili da. Andrej ni bil prepričan, ali ju vidi v naslednjem krogu in ju je ocenil z ne. Lado: "Vidva sta se odločila iz jarkov navzgor. Imata moj da." Njegov da je bil tretji in odprl jima je vrata v naslednji krog.

26-letna Katja iz Slovenskih Konjic je na Talente prišla v družbi moža in svojih otrok. Za njo je na oder stopila še Mihalea, ki je prav tako prišla v družbi moža in dveh otrok. In njuna posebnost – sta dvojčici, Dvojčici2 (Dvojčici na kvadrat). Žiranti so za trenutke pomislili, da vidijo dvojno, dekleti pa sta razložili, da ju celo njuni otroci kdaj zamenjajo. Od otroštva radi pojeta in s petjem sta se tudi prišli predstaviti na oder Talentov. Zapeli sta pesem Ironija Nine Pušlar. Simpatičen nastop je občinstvo nagradilo s stoječimi ovacijami. "Mene je kupil ta paket in danes je moj da," je pokomentirala Marjetka. Ana: "Za izredno povezanost in lepo energijo na odru, imata moj da." Andrej se je tudi tokrat odločil za ne, saj da ju je načela trema in ga nista prepričali. Lado: "Ocenjujem to točko. Ali je bila to najboljša točka, ki bi vama zagotovila vstopnico za naslednji krog?" Po kratkem razmisleku se je odločil za da in uvrstili sta se v naslednji krog.

Sledil je nastop Kristjana Šmigoca, očeta štirih otrok, ki sicer dela v enoti za forenzično psihiatrijo v UKC Maribor kot zdravstveni delavec, njegova strast pa je glasba. Klaviature igra dobre pol leta in predstavil se je s pesmijo Jedina Oliverja Dragojevića. Nastop je posvetil družini. Njegova starejša hči je bila operirana na srčku, druga tudi, sin pa se je rodil že v 23. tednu nosečnosti, v težkih časih pa je tolažbo iskal prav v Dragojevićevih melodijah. Njegova točka je raznežila navzoče. Marjetka mu je podarila, kot je dejala, inspirativni da, tudi Ana ga je podprla. "Nastop je bil pristen in lep, ni pa bil ne vem kaj. Imaš moj ne," je pokomentiral Lado. Andreju je cenil njegovo sporočilnost in njegov da mu je odprl vrata v naslednji krog.

Na odru so se zvrstili Dejan Ikovic – Bushi iz Solčave, ki je skušal nasmejati navzoče.

Nato je šalo za šalo nizal Benjamin Kovač Keber.

Za Benjaminom je na oder prišel še Jurij Kaluža, 20-letni komik in imitator. Ta je na odru imitiral Uroša Slaka in Slavoja Žižka, Mirana Ališiča, Jonasa Žnidaršiča ... vse like pa je smiselno vpletel v skeč in dobro nasmejal žirante in občinstvo. Ani je bila všeč kombinacija imitacij likov in standup-a. Marjetki se je zdelo, da je nastop izpeljal vrhunsko. Zasmejal se je tudi Andrej, Lado pa se je spraševal, ali se lahko to zapelje v šov. Jurij je s štirimi da napredoval v naslednji krog.

Žana Višnar iz Zaplotnice sanja o tem, da bi lahko nastopala na velikih odrih. 17-letnica je prepevala, Lado jo je pozorno poslušal, saj se je ravno pred njenim nastopom odločil, da je čas, da postane bolj strog. Marjetka in Ana sta uživali. "Vse štima," sta pokomentirali. Žana je na koncu kar potočila nekaj solz sreče, ker ji je nastop uspel. Marjetka je dejala, da je uživala v njenem nastopu in da komaj čaka, da jo znova sliši. "Si opazila, da je bila, ko si pela, tišina v studiu? Imela si nas vse pod kontrolo," je dodal Andrej. "Imaš željo, zanos, imaš lep glas," je pokomentiral Lado, ki pa je tokrat res ocenjeval malce strožje. "Rabiš nekaj več, da boš izstopala." S tremi da in Ladovim ne je Žana vseeno napredovala v naslednji krog.

Končno je na račun prišla Ana. Na oder so namreč prišle balerine, skupina Balet Pizzicato. Najmlajšo sta na oder prinesla kar Peter in Sašo. Dekleta, stara med 12 in 16 let iz Radovljice so si želela pozitivnega Aninega komentarja. Ana jih je spremljala z zanimanjem. Lado je pokomentiral prvi in jim je za ljubko točko podelil svoj da. Všeč je bilo tudi Marjetki, ki se je Ladu pridružila pri da. Ana je v njih videla ljubezen in strast in dodala, da jih čaka sicer še dolga pot, a jih je podprla s tretjim da, četrtega pa je dodal še Andrej.

Tina Bolko se je na Talente tokrat prijavila drugič. "Upam na zlati gumb. Upam vsaj na polfinale. Upam, da gremo do konca," je dejala, preden je stopila pred žirante, ki so se je spomnili takoj, ko je stopila prednje. Lada je zanimalo, kaj se je zgodilo v letu dni, da se je odločila poskusiti ponovno. 29-letna Tina je razložila, da je šla v to leto s polno paro. In če jo je lani prijavil oče, je letos pogum za prijavo izbrala sama. "Polfinalni oder mi ne sme uiti," je bila samozavestna, preden se je predstavila s točko iz glasbenega gledališča. Ljubiteljica muzikala je že med petjem žela bučne aplavze, občinstvo ji je ploskalo, spodbujalo ... "Jaz sem vesela, da si znova izkoristila možnost in komaj čakam, da te vidim na največjih odrih," je pokomentirala Marjetka. Andrej je dodal, da se ni našel v njeni točki in jo je tokrat zavrnil. Ana je dodala, da ne more prezreti njenega potenciala in jo je nagradila z da. Lado: "Ne, ne, ne, ne, ne. Od prejšnje sezone se nisi naučila nič." Zmotilo ga je, da točka ni bila dovolj poznana, da je prišla v kostumu in z rekvizitom, ki ga ni uporabljala. "Oprosti za krute besede, prisežem, bile so izrečene z dobrim namenom." V studiu je bilo čutiti napetost. Lado je nadaljeval: "Ampak zato, da me slišiš in za polfinale pripraviš točko, ob kateri se nam bo utrgalo. Imaš moj da." Tina je bila razočarana, saj je pričakovala štiri da, vseeno pa ji je odleglo in dobila je priložnost, da se pokaže v naslednjem krogu.

Za Tino so na oder prišle predstavnice Plesne skupine Ajda, ki jo sestavljajo plesalke, stare od 41 do 76 let. "Vse se bojimo Škufkota tam na konc," so pred nastopom priznale, koga se najbolj bojijo. Dame so poskrbele za dobro vzdušje z nastopom na pesem iz muzikala Chicago. Ana je bila očarana. "Ve ste hot! Prave mačke!" Nagradila jih je z da. Enako Marjetka. Lado: "To ni bil nastop za polfinale. Ampak cela Slovenija se lahko po vas zgleduje. Za vse lepotice da, za točko pa tokrat ne." Andrej je pohvalil koreografijo in njihov ples, s tretjim da pa jim odprl vrata v naslednji krog.

Še ena plesna skupina je stopila na oder – Celestial iz Ajdovščine. Plesalci, stari 17 do 26 let, so prišli pokazati svojo strast in dokazati, da ples ni le za ozadje, ampak je lahko središče zabavnega odra. Skupina je polnila prostor z energijo in gledalci so spodbujali s ploskanjem in vzklikali. Stoječe ovacije na koncu so bile potrditev, da jim je uspelo. Andrej je priznal, da je iskal napake, a jih ni našel. Ana je uživala ob spremljanju mladine, ki uživa na odru. Lado jih je primerjal s Hollywoodom. Štirje da so jih izstrelili v naslednji krog, Marjetka pa jih je hkrati povabila, da se ji pridružijo na odru na njenem koncertu.

Lana Evelin Gajšek je naslednja, ki se je predstavila žirantom in občinstvu. Pred nastopom si je želela le, da ne bi nihče stisnil na rdeči gumb. Predstavila se je z rep točko, kar je sicer precej pogumno, glede na to, da se je s tem začela ukvarjati mesec dni pred avdicijo. Povedala je, da si želi nastopati, a da do sedaj ni imela poguma. Prišla je sicer v družbi mame, ki je še ni slišala repati. 24-letna Celjanka je najbolj presenetila Lada, pa tudi Marjetko, ki se je hitro odločila, da ji dodeli da. Ano je prevzela karizma, Lada njen slog in dodal je, da je točno to tisto, kar išče na odru. Oba sta jo nagradila z da, Andrej se je tokrat odločil za ne, a so trije da vseeno zadostovali, da je napredovala v naslednji krog.

Svoj trenutek, da zasije, je iskal tudi Jaka Plevnik, ki je nastopil s harmoniko in najbolj se je bal komentarja Marjetke. Ni mu je uspelo prepričati. "Ni eksplodiralo," je komentirala.

Tudi Evi Boruta žirantov ni uspelo prepričati s petjem, saj je v nastopu videla preveč napak.

Še ena Eva je nastopila, Eva Brumen Košar, ki si je najbolj želela navdušiti Marjetko in živi za glasbo. Uči se solo petja, klavirja in kitare. 13-letnica iz Miklavža na Dravskem polju se je predstavila s petjem, priznala pa je, da si želi v prihodnosti postati učiteljica glasbe in da bi jo ljudje radi poslušali, ter da resnično uživa na odru. Z večno Tam kjer murke cveto Ansambla bratov Avsenik je požela stoječe ovacije, njena izvedba pa je Marjetko povsem prevzela. "Čakala sem na nastop, ob katerem mi bo zaigralo srce in danes sem to dočakala. Edino, kar lahko naredim, je tole!" je dejala in stisnila zlati gumb.

Eva kar ni mogla verjeti, potočila je solze sreče. "Ti simboliziraš to, kar mi smo. Pri trinajstih poješ glasbo, ki jo imaš rada, in to s takšnim ponosom. Si odkritje te sezone." Andreja je prevzelo, da je priznala, da jo oder razveseljuje in je to tudi pokazala. Ano je očaral njen zrel glas. Lada je točka prav tako prevzela. "To bo nova ikona narodnozabavne glasbe," je še pokomentirala Marjetka, ko je Eva že zapustila oder.

Le en žirant še ni stisnil zlatega gumba. Bo Andrej prav v zadnji avdicijski oddaji našel, kar išče?