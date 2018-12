Marjetka v finalu Talentov v drugačni vlogi

''Maraaya & Jazzilaz je zgodba, v katero sem se zaljubila. Zato sem se z veseljem odzvala, da se na koncu točke Vroče "našim" talentom pridruživa z Raayem in najino osemčlansko zasedbo. Po navadi nastope opazujem v varnem udobju žirantskega stolčka, tokrat pa bom lahko tudi sama preizkusila tremo in občutke, ki bodo spremljali finaliste (smeh). Ponosna sem, da je pesem ''Here for you'' letos uporabilo za svojo predstavitev kar nekaj talentov, zato je bila prava odločitev, da jo skupaj z Maraaya & Jazzilaz predstavimo v popolnoma novi, swing podobi. Verjamem, da bo celotna točka Vroče & Here For You nekaj, kar bo pika na i za napeto finale, ki ga nestrpno pričakujemo vsi,'' je tik pred finalom dejala Marjetka.