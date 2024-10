Marjetkin zlati gumb: 13-letna Eva si želi osvajati slovenske odre

Evina mama Maja je v intervjuju priznala, da je bil trenutek zlatega gumba izjemno čustven. "Vem, koliko ji pomeni glasba, koliko truda in ljubezni vloži v njo. Že videti hčerko srečno stati na tako velikem odru, o katerem je vedno sanjala, je izjemno in zame zelo ganljivo. Ko pa je dobila še zlati gumb ... Neopisljivo." Kot je zaupala, Eva pevskega talenta ni imela po komu zares podedovati. "Ne vem, od kod Evi ta dar in talent za petje. Bi rekla, da v naši družini najbolje pojem jaz, čeprav še to bolj slabo," se je pošalila.

Eva Brumen Košar , 13-letna pevka iz Miklavža na Dravskem polju, je s svojim nastopom na Slovenija ima talent osvojila srca gledalcev, sodnikov in – kar je še posebej navdušujoče – žirantke Marjetke, ki je pritisnila zlati gumb. Eva, ki sanja, da bi nekoč postala učiteljica petja, je izbrala pesem Tam, kjer murke cveto Ansambla bratov Avsenik in doživela stoječe ovacije. Marjetka je ob zlati izvedbi dejala: "Čakala sem na nastop, ob katerem mi bo zaigralo srce, in danes sem to dočakala."

Spominja se, da je Eva že kot majhna deklica oboževala glasbo. "Eva obožuje glasbo že od majhnega. Vem, da je šele prav shodila in že je najraje poslušala glasbo in zraven plesala. Takrat so ji bile najbolj všeč narodnozabavne in slovenske vesele pesmi." Že pri petih letih je začela doma organizirati nastope, kjer je bila ona njena prva oboževalka. "Pri osmih letih je prvič izrazila željo, da bi nastopala na pravem odru," se še spominja in takrat sta skupaj izpolnili prijavo na prvi šov, Bumbar talente. Pojasnila je, da je v začetku morda kdaj pomislila, ali je hči prehitro stopila pod žaromete, ampak so te misli hitro šle iz glave. "Ko vidiš svojo hčerko, da sledi svojim sanjam in da je pri tem neizmerno srečna, pozabiš na vse skrbi in jo samo podpiraš. Ji pa vedno stojim ob strani in si popolnoma zaupava," še dodaja Evina mama.

Marjetka je Evina vzornica

Eva je bila nad reakcijo žirantov navdušena. Zlati gumb ji pomeni ogromno, saj ga je prejela prav od Marjetke, ki jo spremlja že dlje časa. "Je moja vzornica. Obožujem njene pesmi in jih tudi sama rada pojem," je pojasnila Eva. Čeprav ima tudi že nekaj svojih avtorskih skladb, na katere je zelo ponosna in jih rada poje, je za svoj nastop tokrat vseeno izbrala Avsenike, saj, kot pravi: "Obožujem starejše pesmi z lepim sporočilom, ki sežejo do srca. Tokrat je moje srce izbralo Avsenike."