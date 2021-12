Marko Stanković o najljubši ženski: ljubezen še išče

Zdaj pa je Marko tik pred finalno oddajo Sloveniji predstavil svojo avtorsko, čustveno in osebnoizpovedno pesem z naslovom I Got You , ki jo je posvetil dami, ki mu pomeni ogromno v življenju – svoji sestri Dini.

"V zadnjem letu in pol sem napisal veliko pesmi, saj mi je to pomagalo, da sem ohranjal mir v mislih. Ta pesem pa je najbolj osebna od vseh. Vsi imamo v življenju osebo, brez katere ne moremo nadaljevati poti, osebo, ki je vedno tam, ne glede na to, kaj se zgodi. Po vseh teh letih končno jasno vidim in z veseljem rečem: Jaz imam tebe, ti imaš mene. Svojo posebno osebo imejte radi z vsem srcem, pa naj bo to vaša sestra, brat, boljša polovica ali pa pes ... pomembno je le, da imate iskreno radi. Pri meni je to moja sestra Dina. V življenju sem vse izgubil, nato pa dojel, da je ona tista, ki bo vedno ob meni. Ker se je tudi sama v življenju soočala z velikimi težavami, sem se odločil, da ji bom posvetil pesem, tako je nastalo to besedilo, ta komad," je še povedal Marko, ki je za pesem posnel tudi videospot.