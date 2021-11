Marko Stanković: Zame so Talenti kot olimpijske igre

To nedeljo se bo v drugi polfinalni oddaji priljubljenega šova Slovenija ima talent znova predstavil 26-letni glasbenik Marko Stanković, ki bo tokrat nastopil brez kitare. Pred polfinalno oddajo nam je zaupal nekaj sočnih zanimivosti.

26-letni pevec Marko Stanković je eden tistih letošnjih talentov, ki so stopili na avdicijski oder, zapeli in navdušili. Kljub temu pa Marko sam ničesar ne jemlje za samoumevno, zato vse stavi na svoj nedeljski nastop. "Priznam, seveda sem živčen. Še nikoli v življenju se nisem počutil tako. Upam pa, da to ne bo vplivalo na moj nastop v nedeljo," je priznal Marko, ki je velik perfekcionist.

"Moj moto je 'You can always do better', kar v prevodu pomeni 'Vedno lahko narediš nekaj bolje'. Dobro je, ampak jaz sem perfekcionist, tako da ni nikoli dovolj dobro. Seveda sem veliko vadil svoj nastop. Hočem začutiti to pesem, tako da sem se veliko pogovarjal sam s sabo in iskal najboljše odgovore, zakaj peti ta komad," je še priznal Stanković.

icon-expand Marko Stanković FOTO: Damjan Žibert

Šel bo na vse ali nič



Simpatičen Ljubljančan, ki je na avdicijskem nastopu navdušil s priredbo pesmi Purple Rain, bo v nedeljo stavil na čustva. "Čakajo nas čustva, energija, ljubezen in sporočilo za ves svet. V polfinalu ne bom imel kitare, zdaj bom šel 'all out'. Kot sem že povedal, zame so Talenti kot olimpijske igre, veliko mi pomenijo in z vsem srcem si želim uvrstitve v finale, saj imam še veliko za pokazati," je še za konec dodal glasbenik.



