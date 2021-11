Martin Arbi: Talent sem podedoval od dedka

Simpatičen dijak Martin Arbi je na avdicijski oddaji šova Slovenija ima talent navdušil s svojim glasbenim znanjem in petjem, pa tudi zaradi svoje prababice, ki si je njegov nastop ogledala z žirantskega stola Lada Bizovičarja. Martin pravi, da mu je bila glasba položena v zibelko. "Glasbeni talent sem podedoval od dedija. Tudi on zelo dobro poje in igra kitaro. V mladosti je igral in pel v raznih ansamblih in zabaval ljudi. Tudi moj ati igra več inštrumentov, in ko je bil ati mojih let, sta skupaj z dedijem veliko igrala po vsej Sloveniji. Kasneje sta zgradila svoj gostinski lokal in tam med drugim tudi igrala zaključenim skupinam gostov. Včasih sem se jima pridružil in kakšno pesem smo zapeli skupaj, tako pa sem dobil motivacijo in se naučil igrati kitaro," je priznal Martin, ki je prvi glasbeni bend ustanovil že pri rosnih 12. letih. "Poiskal sem bobnarja, nato še bas kitarista in kar hitro smo šli po nekaj vajah v garaži nastopat na razne odre. Moj bend, ki ga imam skupaj z Galom in Erazmom, se imenuje AR'n'BI. Večinoma igramo priredbe znanih slovenskih in tujih glasbenikov, pa tudi avtorske pesmi, ki jih pišem sam. Fino se mi zdi, da lahko svoje občutke izrazim z melodijo in besedili."