Martin Gomboc: Najlepše je, ko ustvarjam svojo glasbo, brez omejitev

"Starši so mi že v rosnih letih začeli predajati ljubezen do glasbe," začne Martin Gomboc razlagati svojo zgodbo. Kot otrok se je vpisal v glasbeno šolo in izbral kitaro, a klasična glasbena izobrazba ga ni prepričala. "Po dveh letih klasične glasbene šole se mi je ta zamerila v taki meri, da je nisem eno leto niti pogledal," se spominja. Preobrat je prišel z električno kitaro, ki jo je začel igrati čisto po svoje, brez strogih pravil. "Začel sem se učiti sam preko YouTuba in začel glasbo spoznavati, ter tudi kasneje ustvarjati na svoj lasten način. Takrat sem se v glasbo znova zaljubil ... In to bolj kot kadar koli prej," prizna.

Na njegovi poti so ga močno podpirali najbližji – starši, dekle in prijatelji. "Vsi me pohvalijo in mi rečejo: 'Kar tako naprej!'," pravi hvaležno. Zelo je ponosen na svoj YouTube kanal. "Tam lahko ustvarjam kar koli na tem svetu se mi zahoče in lahko delim svoje izdelke s tistimi, ki si jih pač želijo ogledati oziroma poslušati. Tudi vsak nastop v živo do sedaj je bil prav posebna izkušnja in na prav vsakem se kaj naučim ter nekaj novega doživim." Pri ustvarjanju mu pogum vliva tudi slovenska glasbena ikona, Magnifico, ki ga navdihuje zaradi svoje samosvojosti. "Le želim si lahko, da bi nekoč prišel do nekega podobnega nivoja ..."