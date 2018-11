Martina je hčerka pohvalila: 'Vedela sem, da boš zažgal!'

"Odziv doma je bil pozitivno presenečenje. Žena in starejša hči sta me spremljali že v Operi, mlajša hči Karin, ki me je na SIT tudi prijavila pa je na moj nastop videla šele na televiziji. Rekla je: 'Ati bravo, vedela sem, da boš zažgal,' " je ta 24ur.com povedal Martin Šalamun, ki sicer dela kot slikopleskar in ki z nastopi na velikih odrih nima veliko izkušenj. Pravi, da je ponosen sam nase, da je speljal nastop na odru, velikem kot je tisti v ljubljanski Operi: "To je velik korak v mojem življenju."

Martin pravi, da srečo privošči prav vsem polfinalistom, da so že vsi sami po sebi zmagovalci, da so zbrali pogum za nastop. V drugi polfinalni oddajo je njegova favoritka mlada in pogumna Ronja, med vsemi polfinaliksti pa Siniša: "Ima občutek in zna. Poleg vsega pa globoko verjame v svoje delo."