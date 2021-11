Maša Ferme: Pritisk je zaenkrat enak tistemu iz avdicijske oddaje

27-letna gimnastičarka Maša Ferme , ki obvlada vrtenje obroča in z njim streže pravi spektakel za oči, je tista, ki je v avdicijski oddaji po nekaj neuspelih poskusih nato popolnoma navdušila žirijo in gledalce. V polfinalni oddaji upa, da bo spet navdušila.

"Ne bom skrivala, seveda se čuti nek pritisk. Je pa zelo podoben tistemu pred avdicijo. Za polfinalni nastop že veliko vadim, vendar sem bila vmes bolna deset dni in upam, da to ne bo oviralo mojega nastopa. Tistih deset dni bi zagotovo pripomoglo k še več vajam in posledično boljši pripravljenosti na nastop," je povedala Maša, ki glede nedeljskega nastopa na polfinalnem odru ostaja še skrivnostna.