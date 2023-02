Maša Ferme: Šla sem čez sebe in se naučila spopasti s tremo

Maša Ferme se je kljub začetni tremi, ki jo je tako zelo ohromila, da ji nastop enostavno ni stekel, prebila do finalnega odra oddaje Slovenija ima talent. Mojstrica obročev je v dnevih, ko potekajo predizbori za deveto sezono šova, tekmovalce spodbujala v zaodrju in jim vlivala pogum. Sama namreč zelo dobro ve, kako težko je stopiti pred občinstvo in komisijo ter pokazati svoj najboljši nastop.

"Moj avdicijski nastop je bil zalo stresen. Bilo me je zelo strah, zato sem takrat začela malo bolj delati na sebi in na svojem strahu," je o svojih spominih na prvi nastop na odru pred žiranti šova Slovenija ima talent povedala Maša Ferme. Kasneje je svoj strah obvladala in tako polfinalni kot tudi finalni nastop sta ji ostala v zelo lepem spominu. "Vesela sem, da sem šla čez sebe in popravila tisto, kar se mi je na nastopu na avdiciji ponesrečilo," je o pozitivnih občutkih še dodala.

icon-expand Mojstrici obročev se avdicijski nastop ni posrečil. FOTO: Damjan Žibert

Pri prvem nastopu jo je najbolj ohromila trema, a Maša pravi, da se je s tremo spopadla in da sedaj nima več problemov. "Moram reči, da imam sedaj pred nastopom to neko zdravo vznemirjenje. Naučila sem se ga izključiti, ko stopim na oder. Ko se začne glasba, stopim v svoj svet in oddelam svoj nastop, kot je treba," je razkrila zgovorna mladenka, ki vsem, ki se spopadajo s tremo svetuje, da se z njo soočijo. "Vsak ima svoj način, a meni je najbolj pomagalo, da sem se izobraževala o tej temi. S psihološkega vidika sem se podučila o strahu, naučila sem se umiriti um, pomagale pa so mi tudi dihalne vaje in meditacija," je dodala.

icon-expand Maša Ferme se je naučila spopasti s tremo. FOTO: Damjan Žibert