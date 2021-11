Maša Golob pripravlja točko, ki se jo tudi v svetu zelo redko vidi

Druga polfinalna oddaja priljubljenega šova Slovenija ima talent se nezadržno približuje in to še kako ve še ena polfinalistka nedeljske oddaje, violinistka Maša. Talentirana glasbenica pravi, da je za nedeljo dobro pripravljena in že komaj čaka, da spet stopi na oder talentov.

icon-expand Talentirana glasbenica se že veseli nedeljskega polfinala. FOTO: Damjan Žibert

Energična električna violinistka Maša Golob je na avdicijskem odru letošnje osme sezone šova Slovenija ima talent zasijala kot čisto prva nastopajoča, ki je navdušila z modernim in čutnim nastopom, kjer je zaigrala dve pesmi iz filmov o Jamesu Bondu – Storm in Skyfall. Sedaj se talentirana glasbenica že veseli nedeljskega polfinala. "Ko sem že mislila, da sem najhujšo tremo dala skozi, je prišla polfinalna oddaja. (smeh) Če sem čisto iskrena, zadnji teden vsako noč sanjam polfinale. Kje bi lahko še kaj izpilila, včasih pred spanjem raje še enkrat zaigram celo skladbo, da se pomirim. Izjemno veliko mi pomeni ta nastop," je priznala Maša, ki se je vneto pripravljala na nedeljski polfinale. "Mislim, da nikoli nisi zares pripravljen ne glede na to, koliko garaš. Če dajem vse od sebe in vadim, kolikor lahko? Absolutno. Ampak z nastopi v živo je vedno tako, da je toliko spremenljivk in situacij, v katerih se lahko znajdeš, da ne moreš biti nikoli 100-odstoten. Še nikoli nisem vložila toliko energije, ljubezni in truda v nastop."

icon-expand Maša Golob FOTO: osebni arhiv

Očarljiva glasbenica, za katero je Branko Čakarmiš rekel, da je padla kot komet med nas in navdušila, sama pravi, da se je v šov prijavila, ker je želela deliti svojo zgodbo. "Zgodbo. Sebe. Necenzurirano. Takšno, kot sem. In to sem si želela predvsem prinesti na oder. Nastop je res premišljen, plod večmesečnega dela. V primeru uvrstitve v polfinale sem imela vnaprej izbrano skladbo in koncept. Res intenzivno pa sem začela vaditi šele, ko sem izvedela, da sem polfinalistka. Sem perfekcionistka, hkrati pa to, kar delam, delam z dušo. Glasba mi je od nekdaj predstavljala najboljše sredstvo izražanja." Maša bo tudi v polfinalu postregla s čustvenim nastopom.

icon-expand Maša bo tudi v polfinalu postregla s čustvenim nastopom. FOTO: osebni arhiv

"Če se malo poetično izrazim, v nedeljo boste priča violinski izpovedi v sodobni preobleki. Lahko samo namignem, da me je za točko navdihnilo moje anksiozno stanje preteklega leta, zato sem jo tudi poimenovala Violinska izpoved. Točka je zasnovana sodobno, skozi njo bom skušala uprizoriti boj s svojimi negativnimi občutji. Gledalce in žirijo čaka veliko presenečenj od trenutka prihoda na oder. Čaka vas točka, ki je Slovenija še ni videla. Točka, ki je oder Slovenija ima talent še ni videl. Nekaj, kar je tudi v svetu moč zelo redko videti. Čaka vas spektakel. In navsezadnje, čaka vas uresničitev mojih dolgoletnih sanj, zato srčno upam, da boste v nastopu uživali tako kot jaz," je še povedala polfinalistka Maša, ki dodaja, da je njena želja po finalu z vsako vajo, vsakim novim trenutkom, ko stopa po tej poti, močnejša. Več novic iz zakulisja šova najdete na slovenijaimatalent.si.