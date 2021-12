Maši Ferme je bil šport položen v zibelko

25-letna Maša Ferme je tista tekmovalka letošnje sezone šova Slovenija ima talent, ki je dokaz, da rek slab začetek, dober konec še kako drži. Po začetni tremi na avdicijskem nastopu je talentirana Žalčanka prišla v finale šova. Sama pravi, da ji je bila ljubezen do športa položena že v zibko. "Moja starša sta ločena, a smo po obeh straneh družine zelo športnega duha. Mama je učiteljica športne vzgoje, prav tako njena mama, njen oče je bil član atletskega društva Žalec in je tekel na dolge proge. Oče se je rad ukvarjal z nogometom in kasneje tenisom, prav tako je bil nogometaš njegov oče. Očetova mama pa je bila v mladih letih gimnastičarka, zdaj pa se je vrgla v streljanje s puško in je ravno pred kratkim prejela zlato medaljo v svoji kategoriji. Šport nam v družini kar leži," je z nasmeškom priznala Maša, ki nam je zaupala tudi, kako bi porabila denar ob morebitni zmagi. "Vložila bi vase. Odprla podjetje, naredila zalogo za izdelovanje obročev, izdelala spletno stran, kupila vse potrebne rekvizite, ki si jih še želim in bi mi pomagali ter računalnik, ker sem do sedaj menila, da ga ne potrebujem. Prijateljico Iris in mamo bi peljala na potovanje, kupila nov par kotalk in kakšno knjigo. Nek delež bi zagotovo dala na stran, nekaj denarja pa bi tudi donirala."