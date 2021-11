Matic Klemenc: Svojo bolečo zgodbo bom pustil za album

V nedeljo si bo v četrti polfinalni oddaji spektakularnega šova Slovenija ima talent vstopnico za finale poskušal priboriti tudi raper Matic Klemenc. Za nas je spregovoril o svoji bolečini, o tem, kaj ga je rešilo in zakaj obožuje svoj talent.

icon-expand Matic Klemenc FOTO: Damjan Žibert

24-letni ljubljanski raper Matic Klemenc je Slovenijo nazadnje navdušil s svojim freestyle rapenjem, čeprav ga mnogi poznajo tudi po drugem talentu. Ljubljančan je namreč nase opozoril že v dveh slovenskih filmih, Utrip Ljubezni in Košarkar naj bo 2, kjer je zaigral z Ladom Bizovičarjem. A sam pravi, da njegova mladost ni bila lahka. "V avdicijski oddaji sem povedal, iz kje izhaja moja ljubezen do rapa, ki me je rešil tako, da sem skozi rime lahko povedal vse, kar čutim. Čutil sem agresijo, jezo na cel svet in pomagalo mi je! S preteklostjo se nerad spogledujem brez glasbe, zato bom to bolečo zgodbo pustil za album," je za naš portal razložil Matic, ki je sicer po poklicu kuhar. "Delam v svoji stroki in obožujem kuhinjo ter sodelavce, ki me pri glasbi zelo podpirajo. Enkrat bom imel tudi svojo restavracijo. Tako kuhanje kot rap mi v življenju predstavljata neko varnost in potrditev. Ko skuham dobro jed, dobim pohvalo, tako tudi, če v freestylu izkoristim moment. Če bi se moral odločiti za eno, pa bi verjetno izbral rap, saj poklic lahko najdem tudi iz druge stroke. Poslanstvo imam pa vedno enako – povedati ljudem, da se svet spremeni, ko spremenimo pogled nanj."

icon-expand V filmu Košarkar naj bo 2 je Matic (na sliki desno) zaigral ob boku Lada Bizovičarja. FOTO: osebni arhiv

Matic se bo tudi v polfinalu šova Slovenija ima talent predstavil s svojim talentom, s katerim je navdušil tudi žirante. "Moj talent spada pod kategorijo 'Saj ni res, pa je!'. (smeh) Večkrat slišim, da je vse skupaj napisano, ampak to je zame samo ena velika pohvala," je povedal raper, ki je svoj talent odkril pred leti. "Prav spomnim se trenutka, ko sem odkril svoj talent. Ko sem z najboljšim prijateljem Luko 'hengal' na travniku in mi je zmanjkalo teksta, on pa je kar igral na svojo kitaro, zato sem moral nekaj dati gor in tako sem spacal skupaj svoj prvi freestyle. Bil je slab, ampak je bil pa prvi," se v smehu spominja Matic, ki pravi, da se mu kdaj tudi ponesreči. "Seveda mi tudi zmanjka besed, takrat pa lahko uporabim odlične tehnike improviziranja, iskanja sopomenk itd. Ogromno trikov sem se naučil na freestyle delavnicah v mentorstvu Urh Mlakar UM-a, kamor hodimo že skoraj dve leti. Seveda pa je potrebno tudi ogromno treniranja in govorjenja."

icon-expand "Uvrstitev v finale bi mi pomenila največ na svetu, saj bi bila zato to ogromna potrditev," pravi Matic. FOTO: osebni arhiv

Za raperje je značilno, da svoje rime črpajo iz svojega življenja, s čimer se strinja tudi Matic. "Zato ker povem in dam glas ljudem, ki ne upajo povedati, kaj doživljajo ali pa so doživljali. Jaz to naredim z besedilom in beatom, nekaterim to daje moč in upanje. V prihodnosti si želim izdati album z bandom, ki sva ustanovila z najboljšim prijateljem, kjer mešava rap z rock'n'rollom. Rad bi tudi sodeloval pri organizaciji freestyle rap eventov in pa seveda freestylal še naprej," je še za 24ur.com povedal polfinalist, ki je pred nedeljsko oddajo že pošteno živčen. "Oh, pa še kako! Bi povedal več, a sem se odločil misli pošiljati v pozitivno smer. Za nedeljski nastop sem pripravil instrumental, o čem bom govoril pa ne vem, bomo videli. Lahko rečem le to, da boste slišali manj mašil, več zgodbe in morda še kakšno presenečenje."