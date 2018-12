Med pripravami na polfinale so se izogibali poškodbam

Šest izjemnih plesalcev, ki pod vodstvom trenerja Uroša Skulja, navdušujejo in povezujejo različne generacije, že komaj čakajo polfinalni nastop. Skupina Bastarts je znana po tem, da pri svojih nastopih stavi na vse ali nič.

Plesna skupina Bastarts, ki jo sestavlja šest posameznikov, starih od 16 do 22 let, pravi, da že komaj čakajo nedeljski nastop. ''Naše priprave na polfinalno oddajo potekajo zelo intenzivno, saj delamo na tem, da bo točka odlična! Pri tem skoraj vsak dan vadimo skupaj in preživimo veliko časa v dvoranah. Občutek je poln pričakovanj in pozitivne energije, ko odštevamo dneve do nedelje,'' povedo fantje, ki imajo veliko željo nastopati tudi z znanimi glasbeniki. ''Želeli bi delati s popularnimi pop, rnb in hip hop artisti, tako slovenskimi kot tudi tujimi. Najbolj pa si želimo nastopov z Zlatkom, Nipkejem in Trkajem.''

Skupino Bastarts odlikuje tudi tesna povezanost, kjer je zaupanje ključnega pomena. FOTO: POP TV

Skupino Bastarts odlikuje tudi tesna povezanost, kjer je zaupanje ključnega pomena. ''Povezuje nas cilj in, da skupaj držimo v težkih trenutkih. Ko rata težko se trudimo, tudi s pomočjo trenerja, da ostanemo na pravi poti in vemo kam gremo. Kujemo se kot železo v ognju,'' priznajo plesalci, ki se soočajo tudi s poškodbami. ''V času treningov in priprav smo pazili in bili pozorni, da smo preprečevali večje poškodbe. So bile pa manjše nezgode, kot so pretegnjene mišice in vezi, morda kak manjši zvin ter zatečena kolena.''

Šest plesalcev pravi, da jim je šov Slovenija ima talent spremenil življenja.