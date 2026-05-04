Slovenija ima talent

Melani in Sašo: V garderobi si želiva ogledalo, ki naju naredi ožja

Ljubljana, 04. 05. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 1

Kaja Ahčin
Vedno zabavna - Melani in Sašo

Melani Mekicar in Sašo Stare se že pripravljata na svojo prvo skupno televizijsko izkušnjo kot sovoditelja. Sašo je oddajo Slovenija ima talent vodil že večkrat skupaj s Petrom Polesom, Melani pa nismo spremljali le kot voditeljico drugih oddaj, temveč tudi kot igralko. Kako dobro se poznata in kaj si želita v garderobi, da jima bo lažje?

Melani Mekicar in Sašo Stare bosta v 11. sezoni tista prijazna voditelja, ki bosta talente usmerjala in jim vlivala še dodatno samozavest, preden bodo stopili na največji oder v Sloveniji. Nov voditeljski par oddaje Slovenija ima talent se že pripravlja na prvi tovrsten izziv, še pred tem pa smo ju malo povprašali, kakšne želje imata za skupna snemanja.

Melani Mekicar se po 13 letih vrača na oder šova Slovenija ima talent.
FOTO: POP TV
FOTO: POP TV

Koliko pa nova sovoditelja sploh vesta en o drugem? "Vem to, kar sem videla tako kot vsi drugi na televiziji. In to, da je poln talentov," je povedala Melani, Sašo pa se je pošalil, da vsakič, ko ga tako pohvali, dobi od njega 10 evrov. "Samo zdajle nimam pri sebi denarnice," se je zasmejal vedno zabavni voditelj, ki se veseli, da bo zdaj na mestu njegovega nekdanjega sovoditelja stala prav zabavna nekdanja plesalka. "Melani je bila na Talentih kot plesalka in videl sem njen nastop. Drugače pa je bila tudi gostja v mojem podcastu, kjer smo se pogovarjali o hrčkih. Tako da sva se zelo dobro spoznala," je še dodal in jo pohvalil, da ji gre zelo dobro tudi na odrskih deskah, kjer nastopa v svoji predstavi.

Sašo Stare je oddajo vodil že večkrat.
FOTO: POP TV
FOTO: POP TV

Poznata se očitno že kar dobro, a kot voditeljski par v televizijski oddaji še nista sodelovala. Kaj morata vedeti en o drugem, da jima bo bolj prijetno sodelovati? "Jaz sem navajena, da nimamo garderobe, ker smo se kot plesalci preoblačili kar povsod, tudi sredi hodnikov. Tako da nimam visokih standardov, kar se tega tiče," se je najprej zasmejala Melani, nato pa dodala, da bi bilo fajn, da imata v garderobi na voljo kavo. S tem se je strinjal tudi Sašo. "Ali pa čaj," je še dodal, a ga je Melani popravila, da to sploh ni nujno. "Pa ogledalo potrebujeva in to takega, ki te malo razpotegne, da si videti višji in ožji," sta se nato spomnila skupaj.

Melani Mekicar in Sašo Stare se veselita skupnega sodelovanja.
FOTO: POP TV
FOTO: POP TV

Kakšne nasvete pa imata en za drugega, da jima bo na odru lažje? "Enkrat sva skupaj že nekaj vodila, a da bo meni lažje, si želim, da imaš v glavi vsa imena," je predlagala Melani, a se je Sašo takoj prestrašil. "O ne, to sem želel jaz reči tebi. Včasih sem se zanašal na Perota," je dejal, a nato sprejel njen izziv, da si bo zapomnil imena. "Ti pa imej vedno s seboj kakšen prigrizek, ker so snemanja dolga. Ni mi važno, ali je sladko ali slano, preseneti me," je za konec še dejal svoji novi sovoditeljici.

KOMENTARJI1

Amor Fati
04. 05. 2026 08.20
Vem za enega, ki je zaradi zenske zgubil več kot 50 kilogramov. Danes sta poročena in imata kar 3 otroke. Torej, ali v fitnes ali pa na strogo dieto, druzga mu ne preostane. 😂
Zgodba, ki se je začela zaradi otrok, danes pa jo pozna cela Slovenija
Dojenček joka, ko odideš? Tako mu olajšaš strah pred ločitvijo
Tri horoskopska znamenja, v katerih so rojene najboljše mame
'Če popijem kozarček ali dva, mu ne bo nič škodovalo'
Ljubita se že več kot dve desetletji
Dnevni horoskop: Kozorogi potrebujejo počitek, ribe sledijo navdihu
Grški dragulj, ki velja za najlepšo plažo v Evropi
Kontroverzna obutev iz 2000-ih spet navdušuje
Dvanajstletni deček je med vojno izgubil roko in vid. To ga ni odvrnilo od tega, da se uči brati
Zakaj prijetni spomini izginejo: presenetljivo preprost razlog, ki ga razkriva nevroznanost
Lahko preprost test razkrije prisotnost pljučnega raka?
Glavobol: kdaj bolečina ni več nedolžna in kateri so rdeči alarmi
Kako obvladati težavne sodelavce na delovnem mestu?
Gostinec zaračunal 20 evrov za prazno mesto pri mizi
Prepoznajte dobro restavracijo le po jedilnem listu
Otrok se v šoli dolgočasi? Iskanje rešitev za motivacijo
Radar: kako daleč vas lahko dejansko zaznajo in kdaj je že prepozno
Slovenski rock zavit v črno: poslovil se je legendarni Saša Bole
Kdaj jesti, da shujšate? Nova študija razkriva najboljši čas dneva
"Temna koda": AI-napaka, ki je ustavila velik spletni sistem
Delovna akcija: Zahtevna prenova doma s težko zgodbo
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
Rože naših babic, ki jih obožujemo še danes (nezahtevne in brezčasne)
Kače na dvorišču: kako preprečiti njihov prihod in kaj storiti, če jih opazite
Preprosti recepti z uporabo kave: od sladic do marinad za žar
6 hitrih testenin, ki jih pripravite iz sestavin, ki jih že imate doma
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
Orehovo pecivo na lončke: preprosta sladica iz starih kuharskih zvezkov
Kmetija
Naključni morilec
Delovna akcija
FNC 30
