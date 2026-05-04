Melani in Sašo: V garderobi si želiva ogledalo, ki naju naredi ožja

Melani Mekicar in Sašo Stare bosta v 11. sezoni tista prijazna voditelja, ki bosta talente usmerjala in jim vlivala še dodatno samozavest, preden bodo stopili na največji oder v Sloveniji. Nov voditeljski par oddaje Slovenija ima talent se že pripravlja na prvi tovrsten izziv, še pred tem pa smo ju malo povprašali, kakšne želje imata za skupna snemanja.

Melani Mekicar se po 13 letih vrača na oder šova Slovenija ima talent. FOTO: POP TV

Koliko pa nova sovoditelja sploh vesta en o drugem? "Vem to, kar sem videla tako kot vsi drugi na televiziji. In to, da je poln talentov," je povedala Melani, Sašo pa se je pošalil, da vsakič, ko ga tako pohvali, dobi od njega 10 evrov. "Samo zdajle nimam pri sebi denarnice," se je zasmejal vedno zabavni voditelj, ki se veseli, da bo zdaj na mestu njegovega nekdanjega sovoditelja stala prav zabavna nekdanja plesalka. "Melani je bila na Talentih kot plesalka in videl sem njen nastop. Drugače pa je bila tudi gostja v mojem podcastu, kjer smo se pogovarjali o hrčkih. Tako da sva se zelo dobro spoznala," je še dodal in jo pohvalil, da ji gre zelo dobro tudi na odrskih deskah, kjer nastopa v svoji predstavi.

Sašo Stare je oddajo vodil že večkrat. FOTO: POP TV

Poznata se očitno že kar dobro, a kot voditeljski par v televizijski oddaji še nista sodelovala. Kaj morata vedeti en o drugem, da jima bo bolj prijetno sodelovati? "Jaz sem navajena, da nimamo garderobe, ker smo se kot plesalci preoblačili kar povsod, tudi sredi hodnikov. Tako da nimam visokih standardov, kar se tega tiče," se je najprej zasmejala Melani, nato pa dodala, da bi bilo fajn, da imata v garderobi na voljo kavo. S tem se je strinjal tudi Sašo. "Ali pa čaj," je še dodal, a ga je Melani popravila, da to sploh ni nujno. "Pa ogledalo potrebujeva in to takega, ki te malo razpotegne, da si videti višji in ožji," sta se nato spomnila skupaj.

Melani Mekicar in Sašo Stare se veselita skupnega sodelovanja. FOTO: POP TV