Melani Mekicar: Morda sem se na Talentih zaljubila v medijski svet

Njena kariera v svetu zabave se je začela s plesom. Melani Mekicar je že kot majhna deklica osvajala nagrade na plesnih tekmovanjih, pot pa jo je popeljala tudi na oder oddaje Slovenija ima talent. Leta 2013 je skupaj s prijateljico Brino nastopila v našem šovu, kjer se je prebila vse do polfinala. "Mislim, da sem se ravno takrat zaljubila v ta svet. Morda sem si prav zato, ker sem imela takrat izkušnjo s takšno veliko produkcijo, želela delati v svetu medijev," se je spominjala vsestranska 26-letnica.

Melani Mekicar v Slovenija ima talent FOTO: POP TV

Čeprav je še zelo mlada, ima za sabo že zelo osupljivo kariero. Po nastopu na odru našega šova je plesala in nastopala tudi v različnih muzikalih. Leta 2021 se je prvič začela preizkušati tudi kot televizijska voditeljica, trenutno pa jo lahko poslušamo tudi v vlogi voditeljice na radiu.

Melani Mekicar bo vodila oddajo Slovenija ima talent. FOTO: POP TV