Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Platforma Slovenija odločila 2026 Ceste TV spored
Voyo.si
Slovenija ima talent

Melani Mekicar: Morda sem se na Talentih zaljubila v medijski svet

Ljubljana, 30. 05. 2026 10.32 pred 23 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Kaja Ahčin
Melani Mekicar se po 13 letih vrača na oder šova Slovenija ima talent.

Začela je kot plesalka, stala je celo na odru oddaje Slovenija ima talent, gledali smo jo v seriji Skrito v raju, poslušamo jo na radiu in zdaj jo bomo znova gledali na odru našega šova. Melani Mekicar je danes ena najbolj vsestranskih znanih Slovenk, ki bo kmalu stopila v vlogo voditeljice Talentov, kljub svoji mladosti pa se lahko pohvali z zavidljivo kariero.

Želite avdicijske nastope spremljati v živo in spoznati naša nova voditelja? Prijavite se!

Njena kariera v svetu zabave se je začela s plesom. Melani Mekicar je že kot majhna deklica osvajala nagrade na plesnih tekmovanjih, pot pa jo je popeljala tudi na oder oddaje Slovenija ima talent. Leta 2013 je skupaj s prijateljico Brino nastopila v našem šovu, kjer se je prebila vse do polfinala. "Mislim, da sem se ravno takrat zaljubila v ta svet. Morda sem si prav zato, ker sem imela takrat izkušnjo s takšno veliko produkcijo, želela delati v svetu medijev," se je spominjala vsestranska 26-letnica.

Melani Mekicar v Slovenija ima talent
Melani Mekicar v Slovenija ima talent
FOTO: POP TV

Čeprav je še zelo mlada, ima za sabo že zelo osupljivo kariero. Po nastopu na odru našega šova je plesala in nastopala tudi v različnih muzikalih. Leta 2021 se je prvič začela preizkušati tudi kot televizijska voditeljica, trenutno pa jo lahko poslušamo tudi v vlogi voditeljice na radiu.

Melani Mekicar bo vodila oddajo Slovenija ima talent.
Melani Mekicar bo vodila oddajo Slovenija ima talent.
FOTO: POP TV

Melani danes velja za žensko tisočerih talentov, ki se preizkuša v različnih stvareh. Tako smo jo leta 2024 lahko gledali tudi v seriji Skrito v raju, kjer je igrala Nino, najboljšo prijateljico glavne junakinje Lare. Po 13 letih jo je pot znova zanesla na hodnike naše medijske hiše, saj jo bomo jeseni znova gledali na odru oddaje Slovenija ima talent. Tokrat ne bo nastopila kot plesalka, temveč kot voditeljica. "Zelo se veselim, a moram priznati, da si takrat res nisem mislila, kam me bo pripeljala moja pot," je še povedala za konec.

melani mekicar voditeljica slovenija ima talent kariera nikoli ne veš kam te popelje talent

Glasujte za svojega favorita v polfinalnih oddajah Slovenija ima talent!

Slavljenko Alyo na vaji presenetili s torto in ji zapeli

Moskisvet.com Natalija Krulec: ''Družba in mediji so nas odvrnili od poslušanja naše glasbe''
24ur.com Finalistko oddaje Slovenija ima talent odkrili v Hollywoodu
Vizita.si Melani Mekicar: 'Najraje imam pristne in čustvene reakcije'
Okusno.je To je zmagovalna jed pri Melani Mekicar
Zadovoljna.si Melani Mekicar: 'Nikomur na začetku ni lahko'
24ur.com Sofia Chernitsyna: 18-letna Rusinja, ki je navdušila s svojo prikupnostjo
Moskisvet.com Postanite zvezda: Slovenija ima talent čaka nate!
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amor Fati
30. 05. 2026 10.47
Spet bodo deset minutne reklame.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Blaguško jezero: kraj, kjer otroci uživajo, starši pa zadihajo
Znaki, ki kažejo, da imate ob sebi najboljšega partnerja
Znaki, ki kažejo, da imate ob sebi najboljšega partnerja
Kdaj je najboljši čas za naslednjega otroka?
Kdaj je najboljši čas za naslednjega otroka?
Slovenci ostajamo zvesti tradicionalnim imenom
Slovenci ostajamo zvesti tradicionalnim imenom
zadovoljna
Portal
Navdušila v hlačah, ki jih nosijo vse
Dnevni horoskop: Ovni hrepenijo po spremembi, dan bikov bo umirjen
Dnevni horoskop: Ovni hrepenijo po spremembi, dan bikov bo umirjen
Pozabite na belo, obleke v tej barvi bodo letos v ospredju
Pozabite na belo, obleke v tej barvi bodo letos v ospredju
Jan Zore: 'Aleksandra si je zmago zaslužila'
Jan Zore: 'Aleksandra si je zmago zaslužila'
vizita
Portal
Aspirin lahko povzroči resne zaplete, opozarjajo strokovnjaki
Sončenje v nosečnosti: kaj je varno in čemu se izogniti
Sončenje v nosečnosti: kaj je varno in čemu se izogniti
Če vam poleti otekajo noge, telo morda opozarja na resnejši problem
Če vam poleti otekajo noge, telo morda opozarja na resnejši problem
Napadi besa: zakaj nastanejo in kdaj obvladovanje jeze ni dovolj
Napadi besa: zakaj nastanejo in kdaj obvladovanje jeze ni dovolj
cekin
Portal
Oglas za pastirja privabil 700 kandidatov: Beg iz pisarn v naravo
Kako si ustvariti finančno rezervo v 6 mesecih (tudi z nizko plačo)
Kako si ustvariti finančno rezervo v 6 mesecih (tudi z nizko plačo)
Bruto visok, neto pa ... Odvisno, kje živite
Bruto visok, neto pa ... Odvisno, kje živite
Dve leti ni imel pojma, kaj se dogaja z njegovim denarjem
Dve leti ni imel pojma, kaj se dogaja z njegovim denarjem
moskisvet
Portal
Giro d'Italia: Bo Vingegaard napadel Pantanijev rekord na Piancavallu?
Ženske jo najemajo, da preveri zvestobo njihovih partnerjev
Ženske jo najemajo, da preveri zvestobo njihovih partnerjev
Najnevarnejše letališče na svetu: pristanek, ob katerem številni potniki molijo od strahu
Najnevarnejše letališče na svetu: pristanek, ob katerem številni potniki molijo od strahu
Kako skuhati hrenovke, da ne počijo? Večina dela isto napako
Kako skuhati hrenovke, da ne počijo? Večina dela isto napako
dominvrt
Portal
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Lesni pepel in kavna usedlina: napaka, ki jo dela veliko vrtičkarjev in lahko škodi rastlinam
Lesni pepel in kavna usedlina: napaka, ki jo dela veliko vrtičkarjev in lahko škodi rastlinam
Skrivnost bogatega pridelka kumar: islandski sistem dvignjenih gred
Skrivnost bogatega pridelka kumar: islandski sistem dvignjenih gred
okusno
Portal
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
Ko se vam ne ljubi kuhati: 5 enostavnih nedeljskih kosil
Ko se vam ne ljubi kuhati: 5 enostavnih nedeljskih kosil
Bezgov sirup ni le za sok: 3 načini uporabe, ki vas bodo navdušili
Bezgov sirup ni le za sok: 3 načini uporabe, ki vas bodo navdušili
Zvezda piknika, ob kateri boste pozabili na ražnjiče in čevapčiče
Zvezda piknika, ob kateri boste pozabili na ražnjiče in čevapčiče
voyo
Portal
Ja, Chef!
Gepack
Gepack
Sanjski moški
Sanjski moški
Kotlina
Kotlina
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725