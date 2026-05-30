Melani Mekicar: Morda sem se na Talentih zaljubila v medijski svet

Njena kariera v svetu zabave se je začela s plesom. Melani Mekicar je že kot majhna deklica osvajala nagrade na plesnih tekmovanjih, pot pa jo je popeljala tudi na oder oddaje Slovenija ima talent. Leta 2013 je skupaj s prijateljico Brino nastopila v našem šovu, kjer se je prebila vse do polfinala. "Mislim, da sem se ravno takrat zaljubila v ta svet. Morda sem si prav zato, ker sem imela takrat izkušnjo s takšno veliko produkcijo, želela delati v svetu medijev," se je spominjala vsestranska 26-letnica.
Čeprav je še zelo mlada, ima za sabo že zelo osupljivo kariero. Po nastopu na odru našega šova je plesala in nastopala tudi v različnih muzikalih. Leta 2021 se je prvič začela preizkušati tudi kot televizijska voditeljica, trenutno pa jo lahko poslušamo tudi v vlogi voditeljice na radiu.
Melani danes velja za žensko tisočerih talentov, ki se preizkuša v različnih stvareh. Tako smo jo leta 2024 lahko gledali tudi v seriji Skrito v raju, kjer je igrala Nino, najboljšo prijateljico glavne junakinje Lare. Po 13 letih jo je pot znova zanesla na hodnike naše medijske hiše, saj jo bomo jeseni znova gledali na odru oddaje Slovenija ima talent. Tokrat ne bo nastopila kot plesalka, temveč kot voditeljica. "Zelo se veselim, a moram priznati, da si takrat res nisem mislila, kam me bo pripeljala moja pot," je še povedala za konec.
