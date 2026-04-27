Melani Mekicar o Borutu Pahorju: Upam, da me bo kaj naučil

Melani Mekicar nestrpno pričakuje začetek nove sezone Slovenija ima talent, kjer bo kot nova voditeljica zelo od blizu spremljala nadobudne talente. Le še nekaj dni je časa za prijave, da si kandidati s talenti vseh vrst zagotovijo vstopnico za ta veliki oder. Je Melani tudi komu predlagala ali ga spodbudila, da se prijavi? Je dobra skavtinja za talente? "Joj, jaz mislim, da sem. Ne vem pa, če sem dobra v tem, da prepričam nekoga, da se potem dejansko prijavi. Ravno zdaj pred kratkim sem eni punci, mlajši, ki je rekla, da rada poje in da si ful želi postati pevka in nastopati na velikih odrih, predlagala, naj se prijavi. Če me bo poslušala, je drugo, če ne, pa naslednjo sezono," je dejala.

Tudi sama je v vlogi tekmovalke nastopila na tem istem odru – kot osnovnošolka, 13-letna deklica. "Jaz, kolikor se spomnim, sem se imela res najbolj carsko, spoznala sem super ljudi in res je bila ena taka unikratna izkušnja. In to, da imaš priložnost videti ozadje nekega tako velikega šova in backstage in to, da si dejansko na odru, na televiziji pred toliko ljudmi, mislim, da se lahko veliko naučiš pa mogoče tudi ugotoviš, da imaš kakšno ljubezen do televizije, do kamer, do nastopanja. Se mi zdi, da sem jaz takrat nekako dojela, da mi je to všeč," je priznala.

V novi sezoni Talentov pa bo sodelovala tudi z nekdanjim predsednikom Borutom Pahorjem, ki je prav tako kot ona postal priljubljen vplivnež. Kdo bo komu pomagal z več nasveti? "Ja, joj, težko mi je to reči, ampak mislim, da on prej meni. Midva sva se trikrat, štirikrat videla in čisto vsakič, ko sva se videla, je on vmes naredil eno sliko in jo objavil. Tako da ima on na svojem profilu tri, štiri slike z mano, jaz pa niti ene z njim, tako da mislim, da me kar on premaga. Upam, da me bo kaj naučil zdaj tekom sezone," je dejala.

