Slovenija ima talent

Melani Mekicar o Borutu Pahorju: Upam, da me bo kaj naučil

Ljubljana, 27. 04. 2026 10.57 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
Simon Vadnjal E.K.
Melani Mekicar

Znana voditeljica Melani Mekicar nestrpno pričakuje novo sezono šova Slovenija ima talent, kjer se bo v vlogi voditeljice pridružila ekipi. Zelo se veseli tudi sodelovanja s svojim novim sodelavcem, Borutom Pahorjem, za katerega upa, da ji bo predal kakšen nasvet glede vplivništva, kar mu gre v preteklih letih izjemno dobro od rok.

Prijave za novo sezono oddaje Slovenija ima talent so že odprte!

Melani Mekicar nestrpno pričakuje začetek nove sezone Slovenija ima talent, kjer bo kot nova voditeljica zelo od blizu spremljala nadobudne talente. Le še nekaj dni je časa za prijave, da si kandidati s talenti vseh vrst zagotovijo vstopnico za ta veliki oder. Je Melani tudi komu predlagala ali ga spodbudila, da se prijavi? Je dobra skavtinja za talente? "Joj, jaz mislim, da sem. Ne vem pa, če sem dobra v tem, da prepričam nekoga, da se potem dejansko prijavi. Ravno zdaj pred kratkim sem eni punci, mlajši, ki je rekla, da rada poje in da si ful želi postati pevka in nastopati na velikih odrih, predlagala, naj se prijavi. Če me bo poslušala, je drugo, če ne, pa naslednjo sezono," je dejala.

Preberi še Se še spomnite nastopa Melani Mekicar na Talentih?

Tudi sama je v vlogi tekmovalke nastopila na tem istem odru – kot osnovnošolka, 13-letna deklica. "Jaz, kolikor se spomnim, sem se imela res najbolj carsko, spoznala sem super ljudi in res je bila ena taka unikratna izkušnja. In to, da imaš priložnost videti ozadje nekega tako velikega šova in backstage in to, da si dejansko na odru, na televiziji pred toliko ljudmi, mislim, da se lahko veliko naučiš pa mogoče tudi ugotoviš, da imaš kakšno ljubezen do televizije, do kamer, do nastopanja. Se mi zdi, da sem jaz takrat nekako dojela, da mi je to všeč," je priznala.

V novi sezoni Talentov pa bo sodelovala tudi z nekdanjim predsednikom Borutom Pahorjem, ki je prav tako kot ona postal priljubljen vplivnež. Kdo bo komu pomagal z več nasveti? "Ja, joj, težko mi je to reči, ampak mislim, da on prej meni. Midva sva se trikrat, štirikrat videla in čisto vsakič, ko sva se videla, je on vmes naredil eno sliko in jo objavil. Tako da ima on na svojem profilu tri, štiri slike z mano, jaz pa niti ene z njim, tako da mislim, da me kar on premaga. Upam, da me bo kaj naučil zdaj tekom sezone," je dejala.

Kako močno jo je zgrabila ljubezen do igre, ali sta z Žanom Papičem še vedno samo prijatelja in še več skrivnosti pa razkrije v zgornjem videoposnetku, oglejte si ga.

Melani Mekicar Slovenija ima talent oddaja voditeljica SIT

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Kviz
27. 04. 2026 12.00
Mekicarjeva je najslabša možna izbira za voditeljico, lahko za kakšno drugo vlogo, toda ne v tej oddaji.
Odgovori
0 0
JOKS klub
27. 04. 2026 11.50
Kje so našli to punco s počenim glasom ??
Odgovori
0 0
Greznica
27. 04. 2026 11.48
"To mi deli miška" Borut Pahor :)))
Odgovori
+2
2 0
Yon Dan
27. 04. 2026 11.16
Od Pahorja se pa res ni kaj naučiti. Razen narcizma, egoizma, snobizma....
Odgovori
+2
2 0
Amor Fati
27. 04. 2026 11.13
Če bo pridna, se lahko od njega nauči lazno uglajenost. 🤣
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
