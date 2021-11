Miroslav Gavrić: Treninge izpuščajo tisti, ki nimajo samodiscipline

S svojim posebnim talentom je Miro Gavrić nase opozoril že na avdicijski oddaji, ko je navdušil s skakanjem s kolebnico. Sam pravi, da je skakati začel za rekreacijo, danes pa je s vrvjo čisto obseden. “Svoj talent sem odkril pred šestimi leti. Začetki so bili namenjeni nabiranju kondicije, z leti pa sem na spletu začel opažati, da je mogoče eno klasično skakanje dvigniti na zelo visok nivo spretnosti. Skakanje s kolebnico je lahko zanimivo, zabavno in zelo atraktivno, obenem pa zraven še klešemo telo,” je v smehu priznal Miro, ki ima kot kolebničar že veliko navijačev. “V domačem kraju imam res neverjetno podporo, ker vsak, ki je to v živo videl in poskusil tudi sam, se zaveda, koliko truda je vloženega. Na Instagramu pa imam tudi veliko podpore iz tujine in dobivam veliko vprašanj za kakšen nasvet pri določenem triku. Je pa v svetu ta šport, skakanje s kolebnico, kar dosti razvit, sploh v Aziji in Združenih državah Amerike."