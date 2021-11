Misfits: V polfinalu bomo stopili iz svoje cone udobja

"Pred polfinalno oddajo smo zelo živčni, saj smo stopili izven cone udobja na področje, kjer še nismo ustvarjali in ustvarili plesno točko, ki je na odru Slovenija ima talent še ni bilo. Tekom procesa pripravljanja na nastop gremo preko svojih meja, saj si želimo naš nastop opraviti tako, da prikažemo naš največji potencial in čutenje ter to občutenje prenesemo na kavče dnevnih sob preko malih zaslonov," so povedali člani Misfits , ki pravijo, da ogromno vadijo za polfinalno oddajo: "Treniramo po več ur vsak dan, kdaj tudi dvakrat v dnevu. Priredili smo tudi kondicijske priprave, ki zdaj temeljijo na vajah za eksplozivnost, moč in vzdržljivost. "

Nastop v finalu so njihove sanje



Plesna skupina, ki je že v avdicijski oddaji dokazala, da je nekaj posebnega, bo svoje poslanstvo še naprej usmerjala v popolnost. "V nedeljo gledalce čaka čustvena točka, za katero želimo, da se dotakne prav vsakega in ga opomni na smisel življenja. Vsakega posameznika želimo pustiti navdihnjenega. Pripravili smo zelo posebno točko, ki na talentih še ni bila videna. Ponovno smo ples združili z novimi umetnostmi, še bolj posebnimi kot na avdiciji," je še povedal vodja skupine Misfits, Matic Eržen, ki je dodal, da ne skrivajo želje, da pridejo v finalno oddajo. "Naša želja za finale je nepopisna, praktično so to postale naše sanje, vsak trenutek posvečamo le temu in si to želimo dokazati gledalcem, žirantom in sami sebi."



Več novic iz zakulisja šova najdete na slovenijaimatalent.si.