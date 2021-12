Mladi upi 2021: glasujte za svojega favorita

V preteklih tednih smo vam predstavili petnajst finalistov letošnjega razpisa Mladi upi, danes pa je pred nami še zadnja peterica. Z objavo celotne dvajseterice finalistov se je pričelo spletno glasovanje, v katerem boste prav vi s svojimi glasovi med vsemi finalisti določili enega prejemnika finančnih sredstev. O ostalih prejemnikih bo na osnovi razpisnih meril odločala strokovna komisija.

Pia Novak je 18-letno dekle, ki ima en sam in zelo jasen cilj – postati uspešna in svetovno znana pevka, sopranistka. Petje in glasba jo spremljata že od ranega otroštva, ko ji je mama kot majhni punčki pred spanjem pela uspavanke. Resneje se je njena glasbena pot začela oblikovati z vstopom v glasbeno šolo, kjer je najprej igrala kitaro, nato še klavir. Svojo strast do petja je nato odkrila na urah solo petja v zasebni glasbeni šoli in odločila se je, da bo prav glas zaznamoval njeno nadaljnjo profesionalno pot v svetu glasbe. Pri vsega 14 letih je imela svoj samostojni pevski recital, ki ji je dal dodaten zagon, da se posveti svoji pevski karieri. Nastopi pa so se nato le še vrstili. S svojim pevskim talentom je doslej prepričala že na mnogih tekmovanjih, kjer osvaja prve nagrade. Izbrana je bila tudi za vloge v dveh različnih operah Slovenskega narodnega gledališča Opera in balet Ljubljana. Trenutno pa se pripravlja na avdicije za sprejem na študij v tujini.

Lena Repinc je uspešna mlada biatlonka, ki je kot majhna punčka v zimskem času rada spremljala tekme biatlona po televiziji. Čeprav je bila nad njim navdušena, pa ni imela posebne želje, da bi pozimi v peklenskem mrazu zgolj v dresu in smučarskem perilu tekla na smučeh. Tako pričakovano ni bila posebej vesela, ko sta jo starša vpisala na trening teka na smučeh. A zaradi pravilnega pristopa, številnih zabavnih prigod ter številnih novih znanstev ter prijateljstev ji je disciplina postopoma vse bolj priraščala k srcu, ko pa je bila dovolj stara, da je svoji opremi lahko dodala tudi puško, pa je njeno navdušenje doseglo vrh. Takrat se je odločila, da je biatlon tisto, kar bi rada počela v življenju in poti nazaj ni bilo več. Odločitev je bila pravilna, saj je že zelo zgodaj opozorila nase z izvrstnimi dosežki. Zaradi izjemnih rezultatov v lanski sezoni je prejela nagrado Piotra Nurowskega za najboljšo mlado zimsko športnico Evrope v letu 2021. Njen največji dolgoročni cilj je osvojiti medaljo na zimskih olimpijskih igrah.

Mladi kitarist Leon Ravnikar sodi v sam vrh perspektivnih mladih kitaristov, ki je svojo pot začel pri sedmih letih v glasbeni šoli v Škofji Loki. Izobraževanje je nato nadaljeval na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana, lani pa je na sprejemnih izpitih za dunajsko Univerzo za glasbo in upodabljajočo umetnost dosegel največ točk od vseh prijavljenih in tako šolanje nadaljuje v avstrijski prestolnici. Da gre za izjemnega glasbenika z velikim potencialom, pričajo tudi številne mednarodne in državne nagrade. Njegovi mentorji so prepričani, da se lahko 19-letnik že ta hip postavi ob bok svetovnim glasbenim umetnikom – pa je šele na začetku svoje glasbene poti. V prihodnje si želi širiti svojo glasbo med čim več ljudi in jih spodbujati k ustvarjanju ter poslušanju, zaveda pa se, da za dosego tega cilja potrebuje še nadaljnje širjenje obzorij in dopolnjevanje že usvojenega znanja.

19-letna Leja Glojnarič je vsestranska atletinja, ki najbolj uživa v skoku v višino. V tej disciplini dosega tudi najboljše rezultate, čeprav se prebija tudi v metu kopja. Njen talent za atletiko je odkrila nekdanja razredničarka v osnovni šoli in jo prijavila na mnogoboj, na katerem je osvojila odlično 3. mesto. Na tekmovanju je srečala tudi takratnega slovenskega rekorderja skoka ob palici Jureta Rovana in padla je odločitev, da se preizkusi tudi v drugih atletskih disciplinah. Starša sta jo vpisala v atletski klub, kjer se je kmalu navdušila nad skokom v višino, kmalu zatem pa tudi v metu kopja. Hitro so sledili spodbudni rezultati in medalje, zato je bilo jasno, da je izbrala pravo pot. Zaradi svoje prirojene okvare sluha je še bolj zagnana in skuša podirati osebne in državne rekorde. Njen cilj je, da se prihodnje leto na olimpijskih igrah za gluhe v Braziliji uvrsti v finale – od tam naprej pa je mogoče vse, je prepričana.

16-letna Ela Petan je že na prvem treningu pred 11 leti vedela, da je karate šport, s katerim se želi ukvarjati v življenju. Čeprav sprva na tekmovanjih ni dosegala pomembnejših rezultatov, jo to ni odvrnilo od napornih treningov. Skozi leta se je specializirala za športne borbe in začela vanje usmerjati svojega nemirnega duha ter borbenost. Skrbno načrtovani treningi ter vztrajnost sta je obrestovala, saj danes osvaja lovorike na domačih in mednarodnih tekmovanjih. Sama pravi, da je karate zabaven, a tudi zelo zahteven šport, saj zahteva tako fizične, tehnične in taktične, kot tudi psihične priprave, nato pa imajo tekmovalci na voljo vsega dve minuti, da pokažejo sadove svojih treningov ter truda. Tako ne čudi, da je za ta šport potrebne veliko vzdržljivosti, tehnične podkovanosti in pripravljenosti, da se soočiš z nasprotnikom in pri tem vsake toliko dobiš tudi po nosu. A Ela je trmasto odločena, da bo dosegla svoj cilj: postati najboljša karateistka v svoji kategoriji.

