Mladi upi 2023: spoznajte še zadnjo peterico finalistov in glasujte za svojega favorita

Čas nezadržno beži in tudi družbeno odgovorni projekt Mladi upi 2023 se počasi približuje vrelišču. Do sedaj ste spoznali že 15 navdihujočih zgodb mladih talentiranih posameznikov, ki jih je strokovna komisija uvrstila v ožji krog, tokrat pa vam predstavljamo še zadnjo peterico finalistov in vas hkrati pozivamo h glasovanju. Da, začelo se je spletno glasovanje, v katerem boste prav vi s svojimi glasovi med vsemi finalisti določili enega prejemnika finančnih sredstev. O ostalih prejemnikih bo na osnovi razpisnih meril odločala strokovna komisija.

Še čisto malo in znano bo, kdo bo osvojil laskavi naziv zmagovalca šova Slovenija ima talent in si prislužil pravljičnih 50.000 evrov. A to še ni vse, veseli december je čas pričakovanja in veselja tudi za mlade talente s področja športa, parašporta, umetnosti in znanosti, ki se potegujejo za finančna sredstva iz sklada Mladi upi. V preteklih tednih ste lahko podrobneje spoznali že 15 od 20 finalistov, tokrat pa vam razkrivamo še zgodbe o uspehu zadnje peterice. Najmanj devet, ki jih bo izbrala strokovna komisija , bo prejelo finančna sredstva za razvoj svojega talenta in lažjo pot naprej, enemu izmed njih pa lahko s svojimi glasovi pomagate tudi vi in tako prispevate svoj kamenček v mozaiku njihove poti do zvezd. Glasovanje se je že začelo in bo potekalo do 13. decembra 2023 do 15. ure, prejemniki finančnih sredstev pa bodo znani v petek, 15. decembra 2023, do 12. ure. Svoj glas lahko oddate TUKAJ, še prej pa si oglejte podrobnejše predstavitve zadnje peterice finalistov.

icon-expand Četrta peterica finalistov razpisa Mladi upi 2023 FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Tevž Kupljenik, 17-letni dijak tretjega letnika Gimnazije Poljane in 4. letnika Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana, se v prostem času sicer veliko ukvarja s športom, a glasba je od njegovega petega leta tista, h kateri se vedno znova vrača in skozi katero lahko najlažje izrazi svoja čustva. Svojo strast je našel v igranju oboe in danes se lahko pohvali z ogromno koncerti in izjemnimi dosežki na tekmovanjih tako doma kot v tujini. Med drugim je v lanskem letu osvojil prvo nagrado in zlato plaketo na tekmovanju mladih glasbenikov Slovenije (TEMSIG), v prihodnosti pa se želi izšolati na najvišjem nivoju, si nabrati čim več izkušenj na velikih tekmovanjih in drugih projektih ter se nekoč zaposliti v enem izmed velikih orkestrov.

icon-expand Tevž Kupljenik FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

17-letna balerina Nuša Bauman Gujt, ki trenutno živi, nastopa in se izobražuje na Dunaju na Baletni akademiji dunajske državne opere, je že kot šestletna deklica vedela, da želi življenje posvetiti baletu. Je ena najbolj perspektivnih balerin v Sloveniji, o čemer zgovorno pričajo številni dosežki na državnih in mednarodnih tekmovanjih, prestižni nastopi in osvojeni nazivi ter razna vabila za šolanje na različnih baletnih akademijah. Vrhunec njenih baletnih dosežkov pa je brez dvoma prva nagrada GRAND PRIX VIENNA, ki jo je osvojila julija lani.

icon-expand Nuša Bauman Gujt FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Vedno nasmejana in pozitivno naravnana 19-letna Kaja Schuster, sicer študentka elektrotehnike v Ljubljani, je večino svojega življenja posvetila judu. Trenirati je začela že v prvem razredu in kmalu začela zmagovati tako rekoč na vsakem tekmovanju. Konkurenca ji je vedno predstavljala izziv, saj se je tako le še bolj trudila postati boljša in močnejša. Danes je članica slovenske reprezentance, med drugim pa se lahko pohvali z naslovom evropske mladinske prvakinje, letos je osvojila tudi bronasto medaljo na mladinskem svetovnem prvenstvu. A to je šele začetek, pred sabo ima jasno zastavljene cilje, največji pa je seveda zlata olimpijska medalja.

icon-expand Kaja Schuster FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Sophia Logar, 17-letna dijakinja tretjega letnika Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana, ki se vzporedno izobražuje v violini in glasbi še na Pre-College Univerze Mozarteum Salzburg, se je z violino srečala že pri šestih letih. Vse od takrat jo najbolj navdušujejo nastopi, saj tako glasbo lahko deli z ljudmi. V glasbeni šoli je že na prvem violinskem tekmovanju osvojila prvo nagrado, kasneje pa je šlo vse samo še navzgor. Med drugim je osvojila več absolutnih prvih mest tako doma kot v tujini, pohvali pa se lahko s številnimi solo nastopi in z igranjem v komorni zasedbi. Tudi v prihodnje si želi čim več solističnih nastopov z orkestri, šolanje pa si želi nadaljevati na eni od prestižnih akademij v tujini.

icon-expand Sophia Logar FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Deny Vogrin, 19-letni študent Kraljeve Akademije za glasbo v Kobenhavnu, harmoniko igra že 13 let, glasba pa mu predstavlja pobeg od sveta in notranji mir. Pri komaj osmih letih se je prvič udeležil mednarodnega tekmovanja v Puli in že takrat osvojil lepo nagrado, z leti pa so se njegovi uspehi le še stopnjevali. Med drugim je prejel številne nagrade in priznanja ter osvojil mnogo prvih mest na državnih, mednarodnih in spletnih tekmovanjih v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji in Italiji, pred šestimi leti je tako na Temsigu osvojil prvo mesto in naslov državnega prvaka. Njegova največja želja je pustiti pečat v glasbi tudi, ko ga več ne bo.

icon-expand Deny Vogrin FOTO: osebni arhiv