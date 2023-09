Iščemo že 11. generacijo Mladih upov – prijavite se!

Končno je tu – najbolj pričakovan šov te jeseni, Slovenija ima talent! Znova bomo lahko ob nedeljah spremljali izjemne glasbene, plesne, komične in druge točke, se nasmejali duhovitima voditeljema ter žirantom, se neskončno zabavali in navijali za talente, ki nas bodo s svojimi nastopi najbolj navdušili. A tudi tokrat ne bodo zasijali le nastopajoči, pač pa boste priložnost, da pokažete svoj talent, dobili tudi perspektivni mladi umetniki, športniki, parašportniki in znanstveniki. Da bi svoj talent lahko razvijali še naprej, vam bo zagotovo še kako prav prišla finančna pomoč, zato vas Vse bo v redu, Zavod Zavarovalnice Triglav, vabi k sodelovanju pri že enajsti generaciji Mladih upov!

Kaj imajo skupnega motokrosistični šampion Tim Gajser, fantastična športna plezalka Janja Garnbret, izjemen smučarski skakalec Timi Zajc in šahovska velemojstrica Laura Unuk? Poleg tega, seveda, da vsak na svojem področju nizajo uspeh za uspehom ter osvajajo prestižne nazive, odličja in najvišje stopničke doma ter v tujini, so bili prav vsi štirje pred leti tudi del odmevnega družbeno odgovornega projekta Mladi upi. V preteklih letih smo tako lahko spoznali že deset generacij Mladih upov, ki zaradi svojega izjemnega talenta izstopajo, njihove zgodbe pa so dokaz, da je z zagnanostjo, žarom in disciplino mogoče doseči zastavljene cilje ter uresničiti tudi najbolj neverjetne sanje. Ne le Tim, Janja, Timi in Laura; še veliko drugih mladih upov se danes lahko pohvali z vrhunskimi dosežki in izjemnim napredkom. Mnogim med njimi pa so ravno sredstva, ki so jih v sklopu projekta prejeli, pomagala pri razvoju njihovega potenciala.

icon-expand Letošnjo jesen iščemo talente in Mlade upe! FOTO: POP TV

Mladi upi – prijavite se! In kar je najboljše – z jesenjo se na naše zaslone ne vrača le eden najbolj priljubljenih šovov pri nas, pač pa bomo sočasno z že deveto sezono šova Slovenija ima talent iskali tudi novo generacijo Mladih upov! Vse bo v redu, Zavod Zavarovalnice Triglav za družbeno odgovorne aktivnosti, je namreč 22. 9. 2023 objavil že 11. razpis Mladi upi. K prijavi vabimo vse mlade talente s področja športa, parašporta in umetnosti, stare od 16 do 20 let, ter tiste s področja znanosti, stare od 17 do 21 let. Razpis je, kot rečeno, namenjen mladim nadarjenim posameznikom, ki se šele prebijajo na vrh in se zato težje potegujejo za profesionalna ali sponzorska sredstva za razvoj svojega talenta. Torej športnikom in parašportnikom, ki v športu dosegajo nadpovprečne rezultate, mladim umetnikom, ki v umetnosti kažejo nadpovprečno nadarjenost ter mladim znanstvenikom, ki v znanosti razvijajo nove prodorne zamisli ali so njihovi avtorji ter imajo na svojem področju delovanja mentorje oz. trenerje, ki lahko jamčijo za njihove dosežke in perspektivnost, ki jo lahko tudi potrdijo. Če ste se v opisu prepoznali, se prijavite na razpis in dovolite, da vam pomagamo pri razvoju vašega talenta in s tem na poti do uresničitve sanj! Prijave na razpis za mlade upe so že odprte, rok za oddajo pa je torek, 10. 10. 2023. Vse informacije o razpisu ''Mladi upi 2023'' najdete TUKAJ! Med vsemi prijavljenimi bo strokovna komisija v prvi fazi projekta izbrala 20 mladih, ki se bodo kot finalisti uvrstili v ožji izbor. Nato bodo lahko enega od mladih upov, ki bo prejel finančno podporo, z glasovanjem na spletni strani Mladi upi izbrali bralci, preostale prejemnike sredstev pa bo izbrala strokovna komisija. Zmagovalci razpisa bodo znani sredi decembra.

icon-expand Zmagovalci projekta Mladi upi 2022 FOTO: Arhiv naročnika

Še vedno niste prepričani, ali ste iz pravega testa za prijavo? Preletite dosežke Mladih upov leta 2022, ki so – tudi s pomočjo dobljenih finančnih sredstev – blesteli tako doma kot v tujini. Največ glasov javnosti in s tem del finančnih sredstev iz sklada Mladi upi 2022 je prejel talentiran trobentač Anej Gorenjak. Z glasbo se je začel ukvarjati že kot majhen otrok, prvo trobento pa si je kupil s svojim privarčevanim denarjem. Svoje znanje se je odločil izpoponjevati na Akademiji za glasbo v Ljubljani, kot trobentač pa je sodeloval že na veliko tekmovanjih, kjer je večkrat dosegel prvo mesto in prejel prvo nagrado ter zlato plaketo. V prihodnosti si želi postati trobentač solist in se želi udeležiti čim več masterclasov pri svetovno znanih mojstrih trobente. Kot nam je zaupal, so mu pri tem pomagala tudi sredstva iz sklada mladih upov: "Med drugim sem sredstva porabil za izpopolnjevanje pri priznanem profesorju Sergeiu Nakariakovu v Parizu ter za nakup nove trobente."

icon-expand Anej Gorenjak, trobenta FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

12 zmagovalcev, ki jih je izbrala strokovna komisija Marija Judež je izjemno nadarjena na področju astronomije in naravoslovja. Vse do prijave na razpis Mladi upi 2022 je skupaj osvojila 62 zlatih priznanj na državnih tekmovanjih z različnih področij znanja. Tekmovanja jo izpopolnjujejo, na učenje pa že od malega gleda pozitivno in v njem uživa. Želi postati znanstvenica in se boriti za žensko enakopravnost na tem področju. Pravi, da zelo rada bere tujo literaturo in da se želi udeležiti tabora v tujini. Kot nam je zaupala dobro leto pozneje, so ji sredstva zelo pomagala: "Projekt Mladi upi mi je pomagal, da sem se lažje nadalje razvijala na področju znanosti, ki mi največ pomeni. S pomočjo sredstev sem si namreč lahko kupila opremo za astronomska opazovanja in bolj zmogljiv prenosni računalnik, na katerem mi astronomski programi niso kar naprej zmrzovali. Izbrala sem si tudi velik potovalni kovček, s katerim sem za 13 dni odpotovala na mednarodno olimpijado iz astronomije in astrofizike, letos na Poljsko in lani v Gruzijo."

icon-expand Marija Judež FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Nina Pavšek že 11 let igra na klarinet in svoj talent potrjuje s številnimi nagradami z državnih in mednarodnih tekmovanj. V prihodnosti bi rada svoje znanje predajala naprej, a si ga še prej želi nadgraditi na tujih šolah, imeti solistične koncerte in igrati s simfoničnim orkestrom. Finančne pomoči se je seveda zelo razveselila: "Sredstva iz sklada Mladi upi so mi pomagala pri nakupu novega seta inštrumentov, torej B in A klarineta, ki sem ju nujno potrebovala za nadaljnji razvoj svojega potenciala in vizije. Ravno s tema klarinetoma sem opravila tudi sprejemne preizkuse na Visoki šoli za glasbo Basel v Švici, kjer sedaj nadaljujem svoje izobraževanje. Hvaležna sem, da sta bila moj trud in talent prepoznana od Zavarovalnice Triglav, saj bi bil nakup novih inštrumentov brez njihove pomoči in seveda ogromnega prispevka mojih staršev velik zalogaj."

icon-expand Nina Pavšek, klarinet FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Rahela Češarek je mlada fagotistka, ki se je šolala na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana. Na fagot igra že 12 let, postati pa želi vrhunska glasbenica solistka, članica profesionalnega simfoničnega orkestra in profesorica, da bo nekoč lahko predala pridobljeno znanje in izkušnje mladim. Pot do uresničitve ciljev je še dolga, a so ji sredstva marsikaj olajšala.

icon-expand Rahela Češarek FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Erazem Žganjar je izjemno nadarjen glasbenik kljunaste flavte. To dokazujejo številna priznanja in nagrade na državnih in mednarodnih tekmovanjih, ki jih je začel prejemati že v času osnovne šole. Sodeluje na številnih projektih in koncertih. V prihodnosti si želi postati koncertni flavtist in se predstaviti na večjih domačih ter tujih odrih. Kot pravi, se je sredstev zelo razveselil: "Sklad Mladi Upi mi je omogočil, da sem se novembra 2022 udeležil mednarodnega festivala stare glasbe v Londonu, kjer sem si z pridobljenimi sredstvi kupil nekaj novih inštrumentov. Na dolgi rok mi pridobljena sredstva zelo pomagajo tudi pri študiju v tujini. Zato sem za pomoč sklada neizmerno hvaležen. Poleg sredstev se mi izjemnega pomena zdi tudi to, da sem bil od sklada prepoznan kot prvi izvajalec na kljunasti flavti, saj je naš inštrument pogosto spregledan ali pa ga ljudje ne jemljejo dovolj resno, ker se v Sloveniji z njim le malo ljudi ukvarja profesionalno. Seveda pa s tem čutim tudi odgovornost in si prizadevam, da se z mano ter mojo generacijo to spremeni."

icon-expand Erazem Žganjar, kljunasta flavta FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Mašo Majcen glasba navdihuje že od malih nog, sama pa osuplja z igranjem flavte. Do prijave na Mlade upe je osvojila kar 25 zlatih plaket, od tega kar petkrat prejela vseh 100 možnih točk in trinajstkrat zasedla prvo mesto. Igra v Kvartetu flavt in v prihodnosti načrtujejo svoje koncerte. Njena največja želja je igrati v priznanem orkestru in skupaj z glasbo potovati po svetovnih koncertnih dvoranah. Kot pravi, je finančna sredstva namenila za študij v tujini in nakup inštrumenta.

icon-expand Maša Majcen, foto Mateja Jordovič Potočnik FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Bor Artnak je eden najperspektivnejših mladih teniških igralcev v Sloveniji in Evropi. Sezono 2022 je začel z uvrstitvijo v finale enega najmočnejših mladinskih turnirjev Banana Bowl v Braziliji. Njegov cilj je postati najboljši teniški igralec na svetu in prvi slovenski teniški igralec z zmago na turnirju serije ATP. Povedal nam je, da so prejeta sredstva predvsem razbremenila starše, hkrati pa mu omogočajo nastope na turnirjih po vsem svetu.

icon-expand Bor Artnak, tenis FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Neža Colja si življenja brez plesa ne zna predstavljati. S svojim soplesalcem sta uspešna v standardnih in latinskoameriških plesih. Nadobudna plesalka si po koncu svoje plesne kariere želi postati mednarodna sodnica in trenerka. Kot pravi, ji sredstva pridejo prav predvsem za plesna izobraževanja in plesne kampe v tujini ter za individualne ure s tujimi trenerji.

icon-expand Neža Colja, standardni in latinsko-ameriški ples FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Alen Bečirević se je rodil s krajšo levo nogo in brez kolka, zato uporablja podkolenčno protezo. Kljub temu želi v življenju izkoristiti vse, kar mu ponuja. Svoj talent razvija na področju paranamiznega tenisa, kjer že dosega dobre rezultate. V športu ima jasno zastavljen cilj, želi si nastopiti na paraolimpijskih igrah. Prejeta sredstva mu na poti do doseganja ciljev pridejo zelo prav, saj si bo z njimi lahko privoščil več treningov in tekem v tujini.

icon-expand Alen Bečirević FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Ali Botonjić je član kluba taekwondo Gepard. Je uspešen kikboksar in taekwondoist, kar dokazuje z dobrimi rezultati na državnih in mednarodnih tekmovanjih. V prihodnosti si želi nastopati na olimpijskih igrah, v svoji karieri pa se vidi kot profesionalni športnik in trener. Zaupal nam je, da je strošek tekem zelo visok, zato so sredstva rezervirana za te namene. Pridejo mu prav tudi za rehabilitacijo, fizioterapijo in masaže.

icon-expand Ali Botonjić FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Perspektivna triatlonka in duotlonka Monika Bartol se je s športom začela ukvarjati že v vrtcu, ko jo je navdušil starejši brat. Je članica slovenske triatlonske reprezentance, v lanskem letu pa jo je kot perspektivno tekmovalko opazila evropska triatlonska zveza (ETU) in jo povabila v njihov ETU development team, kjer bo skušala nabirati točke za nastop na olimpijskih igrah, ki so njena ogromna želja in motivacija. Povedala nam je, da ji sredstva pridejo najbolj prav pri nakupu športne opreme za vse tri športe.

icon-expand Monika Bartol FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Jani Dremelj veslanje predstavlja sprostitev in odklop od vsakdanjega življenja. V prihodnosti si želi nastopiti na olimpijskih igrah, še prej pa si želi uspešne nastope v članski konkurenci. Veslaška oprema je zelo draga, zato ji sredstva nakupe zelo olajšajo. Zaupala nam je, da jih namerava porabiti tudi za priprave, ki predstavljajo velik finančni strošek.

icon-expand Jana Dremelj, veslanje FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Patrik Žnidaršič je izjemno nadarjen na področju kemije, matematike in programiranja. K naravoslovju sta ga pritegnila razigranost in dejstvo, da lahko iz le nekaj zakonov in konceptov izpeljemo razlage mnogih pojavov v naravi. Za prihodnost si pušča odprta vrata, saj še ne ve, katera smer ga bo najbolj navdušila. Zaupal nam je, da mu sredstva pridejo najbolj prav za nakup dodatne literature, zbirke vaj in nakup računalniške opreme.

icon-expand Patrik Žnidaršič, kemija, matematika in programiranje FOTO: Mateja Jordovič Potočnik