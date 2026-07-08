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Znani so zmagovalci 12. Generacije Mladih upov
Slovenija ima talent

Znani so zmagovalci 12. Generacije Mladih upov

Spoznajte zadnjo peterico in glasujte za svojega favorita razpisa Mladi upi 2024
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Spoznajte zadnjo peterico in glasujte za svojega favorita razpisa Mladi upi 2024

Predstavljamo tretjo peterico finalistov razpisa Mladi upi 2024
Slovenija ima talent

Predstavljamo tretjo peterico finalistov razpisa Mladi upi 2024

Predstavljamo drugih pet finalistov razpisa Mladi upi 2024
Slovenija ima talent

Predstavljamo drugih pet finalistov razpisa Mladi upi 2024

Slavljenko Alyo na vaji presenetili s torto in ji zapeli
Slovenija ima talent

Slavljenko Alyo na vaji presenetili s torto in ji zapeli

Zakaj si moramo ogledati superfinale 12. sezone Kmetije?
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Zakaj si moramo ogledati superfinale 12. sezone Kmetije?

Jan in Aleksandra spretno do superfinala, Franc je izpadel
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Jan in Aleksandra spretno do superfinala, Franc je izpadel

Čustveno slovo od Kmetije: Tekmovalci in voditeljica skupaj spremljali finale
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Čustveno slovo od Kmetije: Tekmovalci in voditeljica skupaj spremljali finale

Trije najboljši se bodo pomerili za mesti v superfinalu
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Trije najboljši se bodo pomerili za mesti v superfinalu

Spoznajte prvih pet finalistov razpisa Mladi upi 2024 Slovenija ima talent

Spoznajte prvih pet finalistov razpisa Mladi upi 2024

To so finalisti razpisa Mladi upi 2024 Mladi upi

To so finalisti razpisa Mladi upi 2024

Prijavite se na razpis Mladi upi 2024 in si zagotovite svetlo prihodnost Mladi upi

Prijavite se na razpis Mladi upi 2024 in si zagotovite svetlo prihodnost

80 se jih je prijavilo, 15 so jih izbrali in finančno nagradili Mladi upi

80 se jih je prijavilo, 15 so jih izbrali in finančno nagradili

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Iščemo že 11. generacijo Mladih upov – prijavite se! Slovenija ima talent

Iščemo že 11. generacijo Mladih upov – prijavite se!

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Mladi upi Iz 24UR: Mladi upi
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Na POP TV prihaja kviz Na lovu z voditeljem Petrom Polesom
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A5, Maribor - Pince, priključek Sveti Jurij ob Ščavnici - priključek Vučja vas v smeri Murske Sobote, okvara vozila, zaprt vozni pas.
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