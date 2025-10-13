Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Mladi upi 2025: Pomagamo mladim uresničiti sanje

Ljubljana, 13. 10. 2025 11.00 | Posodobljeno pred 7 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
E.S.
Komentarji
0

Že trinajsto leto zapored Zavarovalnica Triglav in Zavod Vse bo v redu odpirata razpis Mladi upi. Gre za edinstven projekt, ki mladim nadarjenim posameznikom pomaga, da lažje uresničijo svoje cilje.

Projekt, ki je nastal z mislijo na mlade talente, velja za enega najbolj prepoznavnih družbeno odgovornih projektov v Sloveniji. Mladim talentom s finančno in strokovno podporo pomaga, da naredijo korak naprej na poti do svojih sanj. Razpis za leto 2025 je odprt do 17. oktobra 2025 na njihovi spletni strani.

"Mladi upi niso le projekt, temveč srčna zaveza, da kot družba ne spregledamo tistih, ki najbolj potrebujejo našo podporo. Verjamemo, da je vsak mladi talent dragocen in si zasluži priložnost, da razvije svoje sposobnosti. Z veseljem že trinajsto leto odpiramo vrata tistim, ki sanjajo veliko," je ob odprtju razpisa povedala Tjaša Kolenc Filipčič, direktorica Zavoda Vse bo v redu.

Preberi še Znani so zmagovalci 12. Generacije Mladih upov

Poti, ki vodijo do uspeha

Razpis Mladi upi je namenjen športnikom, para-športnikom, umetnikom in znanstvenikom, ki s svojo predanostjo in vztrajnostjo dokazujejo, da so pripravljeni na večje izzive. Tokratni sklad znaša najmanj 50.000 evrov, sredstva pa bodo izbranim omogočila nakup kakovostnejše opreme, kvalitetnejšega inštrumenta, udeležbo na tekmovanjih ali izobraževanjih v tujini, skratka, da imajo lažji dostop do priložnosti, ki jih bodo pripeljale bližje njihovim ciljem.

Mladi upi 2024.
Mladi upi 2024. FOTO: Arhiv naročnika

V preteklih letih je projekt podprl že več kot 155 mladih talentov, ki danes dosegajo vrhunske rezultate na domačih in mednarodnih tekmovanjih. Med njimi so bili tudi nekateri, ki jih poznamo kot vrhunske športnike in ustvarjalce: Tim Gajser, Janja Garnbret, Štefan Hadalin, Timi Zajc, Laura Unuk, Klara Lukan in mnogi drugi. Njihove zgodbe potrjujejo, da Mladi upi niso le finančna pomoč, temveč prava odskočna deska, ki mladim omogoča, da razvijajo svoj potencial, sledijo svojim strastem in dosegajo vrhunske mednarodne rezultate.

Vsak mlad talent nosi v sebi zgodbo truda, odpovedovanja in neizmerne želje po napredku. Eden izmed njih je tudi Žiga Lin Hočevar, kajakaš na divjih vodah, ki je prejel podporo projekta Mladi upi leta 2023.

"Ko sem leta 2023 prejel finančno podporo Zavarovalnice Triglav, sem bil najprej zelo počaščen. Prejeta sredstva so mi omogočila udeležbo na pripravah na otoku La Reunion, kjer sem opravil štiritedenski intenzivni trening kamp. Prepričan sem, da sem prav tam dosegel enega večjih napredkov in naredil korak v smeri, da sem istega leta postal najmlajši članski evropski prvak," je povedal Žiga, ki je do danes osvojil že več kot 20 kolajn na svetovnih in evropskih prvenstvih.

Prejemniki finančne spodbude v letu 2024.
Prejemniki finančne spodbude v letu 2024. FOTO: POP TV

Navdihujoče zgodbe mladih talentov

Med lanskoletnimi prejemniki podpore najdemo pester nabor izjemnih mladih ljudi vse od umetnostne drsalke Julije Lovrenčič, jadralca Luka Zabukovca, šprinterke Urške Ogrizek, strelke Manje Slak, metalca kopja Toma Terška in alpske smučarke Mance Dolinar do violinista Marka Leva Krajnca, harfista Adriana Ignjatovića, plesalke Maše Colja, matematika Luka Urbanca in para-plavalca Tristana Majcenoviča. Zgodbe vseh teh mladih dokazujejo, da talent v Sloveniji živi v številnih oblikah, le potrebuje svojo priložnost.

Preberi še Mladi upi 2024: Zaključen že 12. razpis projekta Zavarovalnice Triglav in Zavoda Vse bo v redu

Vabilo k prijavi

Razpis Mladi upi 2025 je odprt do 17. oktobra 2025, prijavijo pa se lahko tisti, ki že imajo za sabo vidne dosežke in podporo mentorja, trenerja ali učitelja. Zavarovalnica Triglav in Zavod Vse bo v redu vabita vse mlade, da izkoristijo to priložnost in naredijo korak bližje svojim sanjam.

"Vi ste tisti, ki stojite ob strani mladim nadarjenim posameznikom. V njih prepoznate talent, trud in rezultate, s katerimi izstopajo iz povprečja. Pozivamo vas, da jih spodbudite k prijavi, da bodo s svojo predanostjo raziskovali, premagovali in ustvarjali tudi v prihodnje. Naj jih mladosten zagon ponese naprej, mi pa jim bomo s skupnimi močmi omogočili čim lažjo pot do uspeha," še dodaja Tjaša Kolenc Filipčič.

Če poznate mladega športnika, znanstvenika ali umetnika, ki sanja veliko, ga spodbudite, da se prijavi na razpis Mladi upi 2025. Morda bo prav njegovo ali njeno ime naslednje na seznamu tistih, ki s pogumom in predanostjo spreminjajo prihodnost.

mladi upi zavarovalnica triglav zavod vse bo v redu mladi upi 2025
Naslednji članek

Golob: Priča smo revoluciji vojskovanja, Zelenski za krepitev zračne obrambe

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286