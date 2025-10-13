Mladi upi 2025: Pomagamo mladim uresničiti sanje

Že trinajsto leto zapored Zavarovalnica Triglav in Zavod Vse bo v redu odpirata razpis Mladi upi. Gre za edinstven projekt, ki mladim nadarjenim posameznikom pomaga, da lažje uresničijo svoje cilje.

Projekt, ki je nastal z mislijo na mlade talente, velja za enega najbolj prepoznavnih družbeno odgovornih projektov v Sloveniji. Mladim talentom s finančno in strokovno podporo pomaga, da naredijo korak naprej na poti do svojih sanj. Razpis za leto 2025 je odprt do 17. oktobra 2025 na njihovi spletni strani. "Mladi upi niso le projekt, temveč srčna zaveza, da kot družba ne spregledamo tistih, ki najbolj potrebujejo našo podporo. Verjamemo, da je vsak mladi talent dragocen in si zasluži priložnost, da razvije svoje sposobnosti. Z veseljem že trinajsto leto odpiramo vrata tistim, ki sanjajo veliko," je ob odprtju razpisa povedala Tjaša Kolenc Filipčič, direktorica Zavoda Vse bo v redu.

Poti, ki vodijo do uspeha

Razpis Mladi upi je namenjen športnikom, para-športnikom, umetnikom in znanstvenikom, ki s svojo predanostjo in vztrajnostjo dokazujejo, da so pripravljeni na večje izzive. Tokratni sklad znaša najmanj 50.000 evrov, sredstva pa bodo izbranim omogočila nakup kakovostnejše opreme, kvalitetnejšega inštrumenta, udeležbo na tekmovanjih ali izobraževanjih v tujini, skratka, da imajo lažji dostop do priložnosti, ki jih bodo pripeljale bližje njihovim ciljem.

V preteklih letih je projekt podprl že več kot 155 mladih talentov, ki danes dosegajo vrhunske rezultate na domačih in mednarodnih tekmovanjih. Med njimi so bili tudi nekateri, ki jih poznamo kot vrhunske športnike in ustvarjalce: Tim Gajser, Janja Garnbret, Štefan Hadalin, Timi Zajc, Laura Unuk, Klara Lukan in mnogi drugi. Njihove zgodbe potrjujejo, da Mladi upi niso le finančna pomoč, temveč prava odskočna deska, ki mladim omogoča, da razvijajo svoj potencial, sledijo svojim strastem in dosegajo vrhunske mednarodne rezultate. Vsak mlad talent nosi v sebi zgodbo truda, odpovedovanja in neizmerne želje po napredku. Eden izmed njih je tudi Žiga Lin Hočevar, kajakaš na divjih vodah, ki je prejel podporo projekta Mladi upi leta 2023. "Ko sem leta 2023 prejel finančno podporo Zavarovalnice Triglav, sem bil najprej zelo počaščen. Prejeta sredstva so mi omogočila udeležbo na pripravah na otoku La Reunion, kjer sem opravil štiritedenski intenzivni trening kamp. Prepričan sem, da sem prav tam dosegel enega večjih napredkov in naredil korak v smeri, da sem istega leta postal najmlajši članski evropski prvak," je povedal Žiga, ki je do danes osvojil že več kot 20 kolajn na svetovnih in evropskih prvenstvih.

Navdihujoče zgodbe mladih talentov

Med lanskoletnimi prejemniki podpore najdemo pester nabor izjemnih mladih ljudi vse od umetnostne drsalke Julije Lovrenčič, jadralca Luka Zabukovca, šprinterke Urške Ogrizek, strelke Manje Slak, metalca kopja Toma Terška in alpske smučarke Mance Dolinar do violinista Marka Leva Krajnca, harfista Adriana Ignjatovića, plesalke Maše Colja, matematika Luka Urbanca in para-plavalca Tristana Majcenoviča. Zgodbe vseh teh mladih dokazujejo, da talent v Sloveniji živi v številnih oblikah, le potrebuje svojo priložnost.

