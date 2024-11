To so finalisti razpisa Mladi upi 2024

Na razpis Mladi upi so se lahko prijavili nadobudni mladi športniki, parašportniki, umetniki in znanstveniki, ki s svojo nadarjenostjo, močno voljo in vsakodnevnim trudom ter odrekanjem razvijajo svoje talente in navdihujejo ljudi okoli sebe. Strokovna komisija je po zaključku razpisa 15. oktobra skrbno pregledala vse prispele prijave in izbrala 20 nadarjenih mladih upov, ki v svoji panogi izstopajo po izjemnih dosežkih in bi si zaslužili finančno podporo za nadaljnji razvoj. Njihove zgodbe z vzponi in padci ter njihove starše, mentorje in trenerje boste lahko spremljali na spletni strani www.mladi-upi.si , njihova imena pa vam razkrivamo že danes.

Letošnji nabor finalistov sestavlja 13 športnikov – od jadralca, tenisača, atletov, plesalcev, umetnostne drsalke, alpske smučarke, kajakašice in kanuistke vse do cestno hitrostnega motociklista, gorskega kolesarja, strelke z zračno pištolo in šahistke. V ožji izbor se je uvrstilo tudi 5 umetnikov – od kitarista, violinista in harfista do cirkuške umetnice in jazz pianista. Kot finalista pa sta bila izbrana tudi znanstvenik na področju matematike in nadobudni paraplavalec .

Perspektivni mladi športniki

Strokovna komisija je tudi letos v ožji izbor uvrstila kar nekaj ambicioznih športnikov z najrazličnejših področij. Med njimi je mlada plesalka modernih tekmovalnih plesov Maša Colja, ki jo strast do plesa spremlja že od majhnih nog. Tekmovati je začela že v otroški kategoriji in do danes nanizala že vrsto uspehov, med njimi tudi naziv solistke leta ter prejemnice zlate plakete, ki ju podeljuje Plesna zveza Slovenije. Tudi šestnajstletni Jon Ličen je plesalec, in sicer je IDO svetovni, evropski in državni prvak v breaking plesu med mladinci. Njegov cilj je uvrstitev na olimpijske igre in osvojitev zmagovalnih stopničk. Tom Teršek je svetovni mladinski prvak v metu kopija, ki ga že od malih nog navdihuje želja po premikanju lastnih meja. Sedemnajstletna Urška Ogrizek obožuje hitrost, zato že osem let trenira šprint. Njen trenutni cilj je podreti osebni rekord na 100 metrov in se spustiti pod 12 sekund. Manja Slak se ukvarja s streljanjem z zračno pištolo na 10 metrov, njen vzornik pa je najboljši slovenski strelec Rajmond Debevec. Streljanje ji je še posebej všeč, ker gre za individualen šport, pri katerem sta v ospredju koncentracija in zaupanje vase. Ambiciozni tenisač Mark Bečirović Novak se s tenisom ukvarja že od petega leta starosti. Njegov dolgoročni cilj je postati profesionalni teniški igralec in se uvrstiti med najboljših 50 igralcev sveta. Alpska smučarka Manca Dolinar se dobro zaveda, kako pomembni sta v športu discipliniranost in vztrajnost. V pretekli sezoni je v mladinskem programu dosegla odlične rezultate in se trenutno uvršča na prvo mesto med letniki 2006 in 2007 v Sloveniji. Etien Kantar Božič, v dirkaškem svetu bolj znan pod nadimkom TenTen, je cestno hitrostni motociklist. Vzorniki so mu vsi ljudje, ki si upajo živeti svoje sanje in trdo delajo za njihovo uresničitev. Strasten jadralec Luka Zabukovec je pri šestih letih prvič stopil na jadrnico in kmalu začutil, da je jadranje njegov svet. Njegova vizija je jasna, želi si postati najboljši jadralec na svetu. Naja Pinterič je osemnajstletna kajakašica in kanuistka na divjih vodah. Ta šport na prostem ji omogoča združiti njeni dve strasti – ljubezen do narave in strast do tekmovanja. Gorski kolesar Filip Utranker prihaja iz kolesarske družine, v kateri prav vsi člani tekmujejo v slovenskem pokalu in so pri tem tudi zelo uspešni. Poleg nastopa na olimpijskih igrah je njegov cilj tudi navdihniti mlade kolesarje. Vesna Mihelič je uspešna šahistka, ki je že pri ranih osmih letih zastopala Slovenijo na svetovnem šahovskem prvenstvu. Z visokimi uvrstitvami želi spodbuditi mlada dekleta, da kljub stereotipom lahko postanejo uspešne šahistke. Osemnajstletna umetnostna drsalka Julija Lovrenčič je na led prvič stopila pri šestih letih, od takrat dalje pa se je temu čudovitemu športu povsem predala. Njena vzornica je olimpijska prvakinja iz leta 2018 Alina Zagitova, katero je imela priložnost videti tudi v živo.

Izjemen parašportnik

Tristan Majcenovič je pogumen paraplavalec, ki se je rodil s prikrajšavo stegnenice. Kljub temu se ne smatra za drugačnega in že od petega leta dalje vztrajno trenira plavanje. Tristanove največje sanje so udeležba na paraolimpijskih igrah čez štiri leta.

Vztrajni mladi umetniki

Mia Miloševič Iglič je cirkuška umetnica, ki je svoj talent razvija na vrvi in cirkuškem odru. V Slovenijo si želi prinesti več cirkusa in ljudem pokazati, kako čudovita je ta umetnost. Kitarist in dijak četrtega letnika Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana Filip Aleksander Peršolja je svoj 'smisel življenja' našel v klasični glasbi. Z učenjem kitare je začel že v osnovni šoli, njegova želja pa je dvigniti nivo slovenske klasično kitarske scene. Harfist Adrian Ignjatović si želi v prihodnosti delovati kot profesionalni harfist v velikem orkestru, hkrati pa bi rad ustvaril tudi solo kariero in sodeloval z drugimi priznanimi glasbeniki. Sedemnajstletni Mark Lev Krajnc je uspešen violinist, ki se redno udeležuje tekmovanj in na njih tudi uspešno zmaguje. Violina mu omogoča, da izraža vsa svoja čustva, tudi tista, ki jih z besedami ne more. Aljoša Kavčič je nadarjeni jazz pianist, ki je svojo glasbeno pot začel z igranjem harmonike, kasneje pa ga je navdušil jazz. Glasba je zanj zelo mediativna in mu pomaga, da se umiri ter odmisli vse skrbi.

Nadarjen znanstvenik

Luka Urbanc se že od malih nog zanima za matematiko in se lahko pohvali z mnogimi priznanji iz različnih tekmovanj. V veliki meri se izobražuje kar sam brez mentorja. Še posebej ga zanimata teorija števil in algebraična geometrija, zato se želi v prihodnosti poglobiti v to vedo.

Tudi vaš glas šteje

Vse finaliste vam bomo v prihodnjih tednih še podrobneje predstavili na spletni strani Mladi upi, nato pa bo razpisna komisija na osnovi razpisnih meril izbrala prejemnike finančne podpore. Svojega zmagovalca in s tem prejemnika finančne podpore boste lahko izbrali tudi vi. Zato nikar ne zamudite poziva h glasovanju.

