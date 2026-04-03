Slovenija ima talent

'Mladim je všeč moja porednost, ki je zelo iskrena'

Ljubljana, 03. 04. 2026 17.26 pred 25 dnevi 3 min branja 135

Avtor:
Kaja Ahčin
Borut Pahor

Na presenečenje mnogih prvoaprilska šala ni bila šala - Borut Pahor je resnično novi žirant šova Slovenija ima talent. Da se bo lahko preizkusil v novi vlogi, je odpovedal nekaj projektov v tujini, še pred začetkom avdicij pa se močno veseli, da bo skupaj z ostalimi sožiranti, ki zaenkrat ostajajo še skrivnost, odkrival, kakšne talente še skriva Slovenija.

Prijave za novo sezono oddaje Slovenija ima talent so že odprte!

Še največji optimisti niso verjeli, da bo nekdanji predsednik vlade in države nekoč sedel za žirantskim omizjem šova Slovenija ima talent. Zato je bila novica, ki jo je v sredo, 1. aprila, na svojih družbenih omrežjih objavil Borut Pahor, še toliko manj verjetna. A je resnična, nekdanji politik se bo res preizkusil v vlogi žiranta. Kako se počuti ob tem in kaj pričakuje od oddaje? "Sijajno. Pričakujem, da se bom zabaval in da se bodo drugi zabavali z mano," je povedal.

Borut Pahor se veseli nove izkušnje.
Borut Pahor se veseli nove izkušnje.
FOTO: POP TV

Redki bi si ga znali predstavljati kot žiranta takšnega šova, a sam pravi, da je povabilo sprejel z veseljem. "Ko je prišlo povabilo, da bi bil žirant, se je bilo treba odpovedati več stvarem, a to sem naredil z veseljem. Sem v letih, ko se želim zabavati, ko sem še vedno otročji, hkrati pa imam dovolj izkušenj, da razumem, da zabava in sproščenost nista samoumevni. Upam, da bom s svojim nastopom obogatil to oddajo. To bi si zelo želel, da bi me tako sprejeli," si želi.

Kakšen žirant pa bo? Se ga morajo talenti bati ali bo njihov prijatelj? "Rad bi bil popustljiv žirant, ampak, če mi bodo rekli, da moram biti strog, bom pač strog," se je pošalil in dodal: "To je predvsem zabavna, družinska oddaja, kjer mora biti vsak od nas čim bolj on ali ona. Ta energija se potem iz ekranov preseli na gledalce. Že pri resnih stvareh je tako, kaj šele pri zabavnih oddajah. Človek se mora res iskreno zabavati in to pričakujem od oddaje."

Nekdanji predsednik vlade in države bo postal žirant šova Slovenija ima talent.
Nekdanji predsednik vlade in države bo postal žirant šova Slovenija ima talent.
FOTO: POP TV

Po zaključku politične kariere, s katero se je ukvarjal kar 32 let, je zdaj dejaven predvsem na družbenih omrežjih, veliko podpornikov pa ima med mladimi. "Z mladimi, predvsem s tistimi v srednji šoli in na faksu, imamo sijajen odnos. Mislim, da jim je všeč ta moja porednost, ki je precej iskrena. Všeč pa jim je predvsem to, da, ko se hecam, se hecam na svoj račun. Pa samoironija ter to, da nisi politično korekten in razmišljaš 'out of the box'," je povedal o tem, zakaj misli, da ga prav tovrstno ciljno občinstvo najbolj podpira.

Prijave za novo sezono oddaje Slovenija ima talent so že odprte!

Sodelovanje v oddaji je sprejel, ker se želi zabavati, verjame pa tudi, da bodo skupaj s sožiranti, ki zaenkrat ostajajo še skrivnost, odkrili veliko neodkritega. "Skupaj s talenti bomo odkrivali ali talent sploh imajo. Sam osebno mislim, da imajo ljudje ogromno talentov in če so izbrali pravega, da nam ga pokažejo, nas bodo navdušili," je prepričan.

Kako so na novico reagirali njegovi domači? Kaj si o njegovi novi vlogi mislita žena Tanja in sin Luka? Preverite v spodnjem videu.

slovenija ima talent borut pahor novi žirant spremembe 11. sezona tv oddaje zabava

Nov voditeljski par Slovenija ima talent sta Melani Mekicar in Sašo Stare

Borut Pahor je novi žirant Slovenija ima talent

KOMENTARJI135

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Da se mene pita..
04. 04. 2026 12.20
To ti misliš,samo smešiš se in nič drugega.
ActiveS
04. 04. 2026 12.18
So what 🤣
Bozjidar
04. 04. 2026 12.18
Premalo denarja ima,rabi dodaten zasluzek
Delboy Trotter
04. 04. 2026 12.14
Borut ali Borat?
NeXadileC
04. 04. 2026 11.16
Mladim je všeč moja prednost, ki je zelo iskrena. Ups! 'Mladim je všeč moja porednost, ki je zelo iskrena'
roten
04. 04. 2026 10.50
Ti si očitno ljubitelj otrok da ne izrazim drugače
cirenij
04. 04. 2026 10.37
Klovn!
misterbin
04. 04. 2026 10.01
Borat je ta ,ki je uničil tovarno oblačil Mura v Murski Soboti
Kucel
04. 04. 2026 09.58
Ti ti lumpek poredni.
petb
04. 04. 2026 09.38
Vso politično kariero se enkrat ni mogel odločiti o ničemer, kako se bo sedaj.
druga Švica
04. 04. 2026 12.38
Bo iskal konsenze…….
deratizacija
04. 04. 2026 09.37
Iskreni tepček!
Pravica.
04. 04. 2026 09.35
Mladi niti ne vedo, kdo je ta dedek 🫢
_endrug
04. 04. 2026 09.33
Mislim, da ima probleme s staranjem. Ne priznava staranja.
Banion
04. 04. 2026 09.29
oh pahor samovšečen in domišljav si misli ja, oddaja ki je zanesljivo ne bom gledal in še marsikdo zraven
G. Papež
04. 04. 2026 09.22
Hahaha, kako se palite na Boruta😂😂😂
anatomija
04. 04. 2026 09.20
BEDAK
TvojaMamica
04. 04. 2026 09.17
Tip je bruka. Mene je sram ko ga vidim...
4krogci
04. 04. 2026 09.15
'Mladim je všeč moja porednost, ki je zelo iskrena' nope....mladi voljo SDS, sepravi se ve da niso prištevni
Žabec
04. 04. 2026 09.11
Ko je bil Pahor še oče naroda oziroma predsednik, sem si večkrat želel, da bi z njim spil kavo. Ampak to zgolj zato, da bi ga okaral in vpodbudil k bolj očetovskim dejanjem. Danes si kave z njim ne želim več, saj sem spoznal, da je Pahorju čast tuja vrlina, ponos, ki ga je navidezno kadarkoli kazal, pa je zgolj njegov napuh. Obstajajo komedijanti, ki s svojimi tehtnimi nastopi rastejo v pomembne ljudi in obstajajo pomembni ljudje, ki končajo kot komedijanti.
Kostorog
04. 04. 2026 09.09
To mi delaj miška,,, gumpec v zrelih letih na nivoju OŠ.
