'Mladim je všeč moja porednost, ki je zelo iskrena'

Še največji optimisti niso verjeli, da bo nekdanji predsednik vlade in države nekoč sedel za žirantskim omizjem šova Slovenija ima talent. Zato je bila novica, ki jo je v sredo, 1. aprila, na svojih družbenih omrežjih objavil Borut Pahor , še toliko manj verjetna. A je resnična, nekdanji politik se bo res preizkusil v vlogi žiranta. Kako se počuti ob tem in kaj pričakuje od oddaje? "Sijajno. Pričakujem, da se bom zabaval in da se bodo drugi zabavali z mano," je povedal.

Redki bi si ga znali predstavljati kot žiranta takšnega šova, a sam pravi, da je povabilo sprejel z veseljem. "Ko je prišlo povabilo, da bi bil žirant, se je bilo treba odpovedati več stvarem, a to sem naredil z veseljem. Sem v letih, ko se želim zabavati, ko sem še vedno otročji, hkrati pa imam dovolj izkušenj, da razumem, da zabava in sproščenost nista samoumevni. Upam, da bom s svojim nastopom obogatil to oddajo. To bi si zelo želel, da bi me tako sprejeli," si želi.

Kakšen žirant pa bo? Se ga morajo talenti bati ali bo njihov prijatelj? "Rad bi bil popustljiv žirant, ampak, če mi bodo rekli, da moram biti strog, bom pač strog," se je pošalil in dodal: "To je predvsem zabavna, družinska oddaja, kjer mora biti vsak od nas čim bolj on ali ona. Ta energija se potem iz ekranov preseli na gledalce. Že pri resnih stvareh je tako, kaj šele pri zabavnih oddajah. Človek se mora res iskreno zabavati in to pričakujem od oddaje."