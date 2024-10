Mlajši in še bolj zagnani: Dunking Devils so nazaj

V 10-letni zgodovini šova Slovenija ima talent so Dunking Devils že pustili nepozaben pečat, ko so s svojimi akrobatskimi točkami navduševali vse do finala prve sezone. Zdaj, 10 let kasneje, smo na odru videli njihov podmladek, še bolj drzen in prav tako ambiciozen.

S štirimi 'da' na avdiciji so si Dunking Devils že zagotovili mesto v naslednjem krogu šova Slovenija ima talent. Toda ali so pripravljeni na zmago? Tisto, ki se je njihovim predhodnikom izmuznila? "Vedno je cilj zmaga. Kar njim ni uspelo, želimo, da uspe nam. Saj pravimo, da smo 'upgrade'," optimistično in z nasmeškom odgovarjajo. "Želimo si predvsem, da bi v celotnem projektu uživali, se še bolj povezali in pridobili novo nepozabno izkušnjo – kar so osnovne vrednote Dunking Devilsov. Verjamemo, da nas naša zagnanost in kreativnost lahko pripeljeta tudi do finala oziroma zmage."

Poleg zmagovalnih ambicij pa Dunking Devils v ospredje postavljajo odprtost svoje skupnosti: "Dunking Devils smo odprta skupnost in z veseljem sprejemamo nove člane. Ne gre le za športnike – iščemo tudi kreativce, snemalce, praktično kogar koli, ki želi prispevati k našemu kolektivu." Kdor želi biti del njihove akrobatske skupine, pa mora imeti osnove koordinacije, predvsem pa željo po treniranju. Stopiti v velike čevlje ni lahko. A ko gre za primerjave z legendarno prvo generacijo, se 'podmladek' ne počuti prav nič obremenjen: "Večina fantov, ki so nastopili v prvi sezoni, je še vedno aktivnih v naši skupnosti. Z njimi imamo dober prijateljski in mentorski odnos. Stopiti v njihove čevlje nam ni težko – tega si želimo, saj hočemo doživeti vse, kar so doživeli oni, in še več." Premikajo meje, a varnost vedno postavljajo na prvo mesto Ekipa Dunking Devils je znana po svojih visokih skokih in drznih trikih, a se zavedajo tudi meja. "Obstaja ena prava smer, navzgor. Je naš moto in naša edina meja je torej nebo. Premikanje meja je ključno za razvoj našega športa, vendar verjamemo, da je slepo prečkanje meja nevarno in neproduktivno. Učimo se predvsem preizkušati naše telo in um ter ne prečkati mej osebnih sposobnosti. Vedno je varnost na prvem mestu." Kar zadeva ustvarjanje trikov, se aktivno vključuje celotna ekipa: "Vsak akrobat ima svoj slog, sposobnosti in svoje najljubše trike, ravno to je lepota našega športa," pravijo. "Talent in sposobnost posameznikov skupaj sestavimo v smiselno celoto. Na projektih imamo razdeljene vloge. Vedno eden vodi ekipo in je organizator projekta, nekdo skrbi, da se vse to dokumentira, in skrbi za objave, vsi pa skrbimo, da se projekti odvijajo, kot smo si jih zamislili, predvsem pa, da se imamo dobro."

Pripravljeni so na naslednji izziv Kaj lahko pričakujemo v njihovi naslednji točki? Ekipa se nasmehne: "Več – v polnem pomenu besede!" Kot še dodajajo, bi jim zmaga na Slovenija ima talent pomenila veliko več kot le trofejo: "Zmaga bi nam prinesla potrditev, da delamo dobro in da je to, kar delamo, ljudem všeč. Poleg dodatne prepoznavnosti bi nam zmaga omogočila, da vsej Sloveniji pokažemo, kdo smo kot skupina, prijatelji in skupnost, ki se ji lahko pridruži vsak. Prav tako bi nam nagrada omogočila pridobitev lastnih prostorov, našega novega doma, kjer bi lahko realizirali vse svoje ideje in jih delili z drugimi." Z jasno začrtanimi cilji in močno željo po napredku je pomlajena ekipa Dunking Devils tako pripravljena na nove izzive, na premikanje meja in osvajanje src gledalcev – vse do zmage. In kdo ve, jim bo uspelo, kar njihovim predhodnikom za las ni?