Navdihujoči stavki dosedanjih finalistov

Čas nezadržno beži in finale 7. sezone šova Slovenija ima talent bo zdaj zdaj tu. Imamo že osem finalistov, ki so vas tako navdušili, da ste jim namenili največ glasov, čakamo še dva. A čeprav je večina zmagovalcev preteklih sezon pevskih talentov in tudi večina letošnjih finalistov vas je navdušilo s petjem, to še ne pomeni, da bo pevski talent slavil tudi v letošnji sezoni. Ne pozabite, da o tem odločate vi, zato le pridno glasujte za svoje favorite.

Ker pa je tudi med vami zagotovo veliko takih, ki imate bodisi pevske bodisi kakšne druge ambicije, pa nikakor ne najdete motivacije ali poguma, da bi naredili korak do uresničitve sanj, vam razkrivamo, kakšen življenjski moto vodi vsakega od dosedanjih finalistov. Morda bodo tudi vam v navdih.

Kaj žene dosedanje finaliste, da vztrajajo in sledijo svojim sanjam?

’Živi, rasti in ceni vse, s čimer si obkrožen,’ je življenjski moto simpatične TjašeFajdiga, ki se je vstopnice v finale razveselila v prvi polfinalni oddaji. V isti oddaji je slavil tudi Tomica Banfić, mladi glasbenik iz Hrvaške, ki pravi, da so njegov navdih njegovi starši in ožja družina ter prijatelji, sicer pa ga najbolj navdihujejo pevci, kakršen je bil Toše Proeski. Tudi v drugi polfinalni oddaji ste največ glasov namenili pevskima talentoma. In kaj v življenju žene njiju? ’Biti vedno iskren v vsem, kar počneš. Če delaš stvari iskreno in iz srca, bodo ljudje to začutili in sočustvovali s tvojim delom,’ je življenjski moto pevca, ki nastopa pod umetniškim imenom inoT,da se vse zgodi z razlogom, pa verjame 16-letna Liana Piltz iz Ljubljane, ki vas je v drugi polfinalni oddaji prepričala z ganljivo balado. Pevec Tilen Lotrič,ki je osupnil v tretji polfinalni oddaji, pravi, da glasba lahko spremeni svet, ker spreminja ljudi. Vera v ta stavek ga žene, da sledi svojim sanjam, neskončno pa je hvaležen tudi za veliko podporo staršev, ki so ga posvojili in mu s tem dali enkratno priložnost v življenju. Ista oddaja pa je bila nekaj posebnega, saj si je vstopnico v finale prislužil prvi plesni talent.