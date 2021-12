Muzikalci: Cilj je širiti ljubezen do muzikala

V nedeljskem polfinalu bodo oder spektakularnega šova Slovenija ima talent zavzeli tudi Muzikalci. Člani vokalne skupine, ki stavijo na napeve iz muzikalov, pravijo, da se bodo v nedeljo odrekli udobju: ''Zastavili smo si velik izziv."

icon-expand Muzikalci FOTO: Damjan Žibert

Pevsko skupino Muzikalci sestavlja osem prijateljev in vsi že dolga leta aktivno delujejo v večjih produkcijah slovenskih muzikalov. "Izobražujemo in izpopolnjujemo se na področju petja, plesa in igre ter se tako ali drugače ukvarjamo z uprizoritveno umetnostjo in resnično obožujemo oder," so povedali Maša Tiselj, Andrej Orel, Gašper Oblak, Laura Ivančič, Tanja Pečenko, Žiga Bunič, Lea Bartha Pesek in Urška Koželj, ki so nastopali v muzikalih, kot so Mamma Mia, Madagascar, Veronika Deseniška, Uscana vas, Briljantina in drugi.

"Kot izvajalci skladb iz muzikalov smo se seveda odločili, da bo to takoj pokazalo in povedalo že ime naše skupine, in tako je ime izpeljanka iz besede 'muzikal'," so povedali člani skupine, ki se spomnijo tudi svojega prvega uradnega nastopa: "To je bil nastop v bleščicah na dobrodelnem koncertu za županov sklad v Polzeli, in sicer marca 2018. Fju, več kot tri leta je že tega. Ob bučnih aplavzih publike in močno pospešenem srčnem utripu smo po prihodu z odra navdušeno vzkliknili: 'To je to!' Stavimo na dobro energijo, ljudi želimo popeljati v svet muzikala, pokazati, da je vsaka naša točka nekaj posebnega, tako zaradi zgodbe in kostumov kot zaradi načina prezentacije. Stavimo na svojo prijateljsko energijo ter ljubezen do muzikala in življenja na splošno."

icon-expand Zasedba želi širiti ljubezen do muzikala. FOTO: osebni arhiv

Muzikalci se strinjajo, da ljudje po vseh letih še vedno radi spremljajo muzikale. "Mogoče je bil res prevelik 'bum', na trgu je bilo zelo veliko muzikalov, bilo je kar malo nasičeno. Še posebej sedaj, v teh razmerah, je na področju kulture težje. Mislimo, da so ljudje zaradi tega še bolj željni muzikala, saj te ta popelje v nek drug svet, v neko drugo realnost, tako da lahko pozabiš na skrbi in probleme. Muzikal ljudi popelje v vrtinec čustev – od veselja, smeha in joka do razmišljanja o samem sebi in svetu," povedo pevci, ki so za nas razkrili tudi največjo zmoto o muzikalih.

icon-expand Stavijo na dobro energijo. FOTO: osebni arhiv

"Veliko ljudi misli, da muzikal ponuja samo lahkotne vsebine. Nasprotno dokazuje tudi eden izmed velikanov, pisec muzikalov, ki nas je žal pred kratkim zapustil. Stephen Sondheim je v svoja dela velikokrat vnašal tudi težje in resnejše teme. Žal se muzikala drži sloves, da gre za nekaj preprostega in da nastopajoči samo nekaj 'pojejo in plešejo'. Toda ni tako, to je žanr, ki od igralca zahteva zelo dobro fizično kondicijo ter pevske, igralske in plesne sposobnosti. Gre za profesionalno gledališko-glasbeno izražanje na visokem nivoju," so povedali.



Več novic iz zakulisja šova najdete na slovenijaimatalent.si.