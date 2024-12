Na finalni oder Talentov se vrača Domen Kljun!

Kaj ob vrnitvi v studio na POP TV in na oder Talentov pravi Domen? "Moram reči, da sem postal malo živčen, ko sem spet stopil v te prostore. Vrnil se je ta občutek od lani, občutek nervoze, treme. No, ko pa sem samega sebe opomnil, da nisem več v tekmovanju, da sem prišel predstavit svojo novo pesem, sem se pomiril in je bilo vse spet okej."