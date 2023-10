Na oder Talentov prihaja Franc iz Kmetije

Spremljajte Kmetijo na POP TV od ponedeljka do četrtka ob 21.15. Slovenija ima talent pa vsako nedeljo ob 20. uri, prav tako na POP TV.

25-letnega Franca lahko vsak dan med ponedeljkom in četrtkom zvečer spremljamo na POP TV v šovu Kmetija, kjer je svoje sotekmovalce že razveseljeval s svojim talentom. Franc namreč zelo rad poje.

In ljubezen do glasbe je očitno tako velika, da se je odločil prijaviti tudi na letošnje Talente, zato ga bomo v tem tednu lahko spremljali tudi v nedeljo ob 20. uri, ko je na vrsti nova avdicijska oddaja. Nasmejani Franc bo samozavestno stopil pred žirante, jih nasmejal in tudi njim zapel.