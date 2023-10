Na oder Talentov prihaja Nuša Derenda

V nocojšnji oddaji bomo videli skorajda vse, kar si lahko na odru šova Slovenija ima talent zamislimo: od plesnih točk do petja in čarovniških trikov, eno izmed tekmovalk bodo pa na oder prinesli celo v kovčku.

Nekdo izmed nastopajočih bo s svojim posebnim slogom na oder prinesel retro vzdušje in še posebej navdušil Lada, po drugi strani bo točka, ki naj bi bila šaljiva, ne le žirante, ampak celotno občinstvo na tribunah pustila brez besed. A žal iz povsem napačnega razloga.

Bo oder Slovenija ima talent dobra odskočna deska za mlade plesalce in pevce? Kaj pa za starejše? Pred žirante se bo vrnila tudi stara znanka šova Slovenija ima talent. Preteklo sezono žirantov ni ravno prepričala, a obljublja, da bo tokrat drugače.