Na oder Talentov se vrača Enes!

Samoklicanega bosanskega Boba Dylana, rokerja Enesa Kurtovića, smo v šovu Slovenija ima talent gledali že v dveh sezonah. To nedeljo pa vse gledalce in žirijo, predvsem strogega Branka Čakarmiša, čaka presenečenje, saj bo na oder talentov stopil že tretjič in zapel kot zna le on.

To nedeljo bo na oder talentov že tretjič stopil samooklicani bosanski Bob Dylan, nenavadni roker Enes Kurtović. FOTO: Sandi Fišer Spomnimo se, ko je nenavadni rokerEnes Kurtović, na oder šova Slovenija ima talent prvič stopil pred leti. In čeprav so se mu nekateri posmehovali, številni pa so bili skeptični, si je posebnež vseeno prislužil nastop v polfinalu, kjer pa je z nastopom popolnoma razočaral, kar mu je strogi Branko tudi povedal. Zamujene oddaje in vsi nastopi vas čakajo na VOYO. Pred dvema letoma je Enes že drugič preizkusil srečo na odru talentov, s čimer je ujezil Branka Čakarmiša. Ko je ta ugotovil, da se je Enes vrnil v oddajo, je v trenutku postal nerazpoložen in slabe volje. Enes je sicer upal, da se mu bo spet uspelo uvrstiti v polfinale, je pa ugotavljal, da je morda vzrok, da ga Branko ne mara, globlji. Po njegovem mnenju je zadeva povezana z njegovimi lasmi. Enes ima namreč še danes bujno grivo. Samooklicani bosanski Bob Dylan pa je prepričan, da gre v tretje rado, zato se je ponovno, že tretjič prijavil v šov Slovenija ima talent. Kako bo na Enesovo vrnitev reagiral presenečeni Branko Čakarmiš? FOTO: Sandi Fišer Kako se bo na njegov nastop, ki bo velik šok predvsem za žirijo, odzval Branko Čakarmiš, bo znano že to nedeljo zvečer. Zagotovo je nekaj, da je bil Branko resnično presenečen, saj je ob prihodu Enesa storil nekaj, kar od njega nikoli ne bi pričakovali … Ne zamudite tretje oddaje šova Slovenija ima talent v nedeljo ob 20. uri na Pop TV! Slovenija ima talent