Na odru bo stalo največ nastopajočih v letošnji sezoni Talentov

V nocojšnji, drugi polfinalni oddaji Slovenija ima talent bomo videli kar dve plesni skupini – ONI, ki jih je v polfinale izstrelil Andrejev zlati gumb, in številčno skupino Force, ki je studio napolnila z energijo in prepričala z usklajenostjo. Predstavil se bo tudi akrobatski duo Acro Connection, ki ga sestavljata Matjaž in Alja. Za občinstvo pripravljata presenečenje, ki se ga še posebej veselita. Slišali bomo še dva pevca, in sicer bosta zapela metalec Jure Kotnik, ki je v avdicijski oddaji prepričal s priredbo nežne balade Billa Withersa - Ain't No Sunshine, in komaj 18-letna Sofia Chernitsyna, ki je navdušila z vrhunsko izvedbo Björk - It's Oh So Quiet.

Skupno bo na odru tokrat stalo kar 39 nastopajočih in prav od vseh lahko pričakujemo še nekaj več od tistega, kar so pokazali na avdicijah.

V finalu je prostora za 10 najboljših. Prvi dve mesti so v prvi polfinalni oddaji zasedle Nina Sirk, ki je prejela največ glasov, in Cirkus Star, deklici Valentina in Ajda, ki ju je med tistimi, ki so po številu glasov pristali na drugem in tretjem mestu, enoglasno izbrala žirija. Katera dva nastopa pa bosta tokrat najbolj prepričala in se uvrstila v finale? Odločitev je v rokah gledalcev. Vse o glasovanju najdete tukaj.