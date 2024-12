Na snemanjih obilica smeha, finalisti na vročem stolu zardevali in se hihitali

Le še teden dni nas loči do velikega finala desete sezone Slovenija ima talent. Finalisti pilijo še zadnje podrobnosti, preden se bodo predstavili na velikem odru in še zadnjič na odru Talentov zasijali v soju žarometov, pa so na vročem stolu odgovarjali na vprašanja gledalcev. Hihitanja in rdečih lic ni manjkalo. Videli pa smo tudi nekaj zabavnih posnetkov iz zaodrja ...

Finalisti so imeli tokrat prav poseben izziv – odgovarjati na vprašanja radovednih gledalcev. Odgovarjali so nadvse iskreno, ob določenih vprašanjih so se le nasmihali, ob določenih pa kar zardevali ... Sašo in Peter sta vse skupaj spremljala iz drugega prostora in sproti komentirala. Preden so finalisti en za drugim sedli na vroči stol, se je uradno že začelo glasovanje.

Duo Zemljotres FOTO: POP TV icon-expand

Prva sta na vroči stol sedla Tilen in Karlo iz Dua Zemljotres. "Več kot je izzivov, boljše je," sta dejala, preden sta se začela odgovarjati na vprašanja. In prvo vprašanje: Kako je lahko Tilen samski? "Čakam na pravo," je odgovoril, Karlo pa dodal, da bodo morala dekleta očitno bolj napadati, da se bo to spremenilo. Vrstila so se vprašanja o tem, kakšna dekleta so jima najbolj všeč, kaj na dekletu najprej opazita ... Kaj imata raje: svetlolaske ali temnolaske? Padata na karakter ali videz? Katera na naši glasbeni sceni jima je najbolj všeč? Odgovarjala sta brez dlake na jeziku. In kdaj sta nazadnje potočila solze? Tilen je nazadnje jokal ob zlatem gumbu, Karlo v polfinalu. Delila sta tudi anekdoto, in sicer sta zgrešila datum poroke, na kateri naj bi igrala. Gledalce je zanimalo tudi, v katerem šovu bi nastopila. Oba sta se strinjala, da bi jima ležala Kmetija, saj oba prihajata iz kmečkega okolja.

Lara Crnjac FOTO: POP TV icon-expand

Naslednja je na vprašanja gledalcev odgovarjala Lara Crnjac. Prva naloga, ki jo je čakala, je, naj pove en vic – to ji ni šlo najbolje od rok. Med odgovarjanjem na vprašanja je zaupala, da ne mara hišnih opravil. Razkrila je tudi, kako je premagala strah, ko se je po poškodbi vračala v gimnastične vode. Pa da je kot otrok sanjala, da bi bila igralka. In katera je največja neumnost, ki jo je kdaj naredila? Z družbo so se mazali s 5-kilogramsko Nutello ... Tudi Lara je nazadnje jokala na polfinalu. Življenje za en dan pa trenutno z veseljem zamenjala z enim od žirantov, da bi lahko vse točke nastopajočih videla skozi njihove oči.

Kira Štruc Jurički FOTO: POP TV icon-expand

Kira Štruc Jurički je bila naslednja, ki se je soočila z vprašanji radovednih gledalcev. Sicer precej sramežljivo dekle je najprej odgovorilo, kdo ji je zbral ime. Razložila je, da starša, in to zato, ker v japonščini njeno ime pomeni nekaj svetlečega. Zaupala, da se je nazadnje skregala s starši, ker se ji ni dalo vstati, njima pa se je mudilo v službo. Sledila je še kopica vprašanj: Bi raje odpotovala v preteklost ali prihodnost? V čevlje katere svetovno znane pevke bi stopila? Kako se vidi v prihodnosti? Katere super moči si želi? Kira pravi, da bi rada letela. Pa ne z letalom, ker se ga boji. In kakšni fantje so ji všeč? Kira je kar zardevala. Kaj pa je največja stvar, ki jo je ušpičila? Ker je bila jezna, da je bila v vrtcu, je tam vzela igračko, jo odnesla domov, skrivala, po nekaj letih pa jo vrnila.

Plac FOTO: POP TV icon-expand

Kar nekaj vprašanj je prejela tudi skupina Plac. Najprej so predstavnice skupine razkrile, katera od plesalk je med nastopom pomežiknila Andreju. Katero bi okronali za miss simpatičnosti? Kako se plesalec počuti med samimi dekleti? Ima svojo garderobo ali se preoblači z njimi? Gledalce je zanimalo tudi, če sprejemajo še kakšne nove člane: in za vse, ki jih zanima, da bi se pridružili, imajo dobro novico: "V Placu je vedno plac!" Dekleta so razkrila, da so si zelo redko v laseh, kot največjo konkurenco na talentih pa vidijo v tistem, ki bo najbolj samozavestno stal na finalnem odru. "Upamo, da bomo to mi," so zaključile.

Luka Konečnik FOTO: POP TV icon-expand

Luka Konečnik je naslednji, ki je na vročem stolu odgovarjal na vprašanja. Koliko punc ti je prinesla harmonika? "Imel sem veliko izbire, pa ne da se hvalim, a sem bolj zaprt tip," je odgovoril. Gledalce je zanimalo tudi, kaj ga pri puncah pritegne. Odgovoril je precej izčrpno. Sledilo je še obilo vprašanj. Kaj mu pomeni harmonika? Kje je več adrenalina – na finalnem odru ali na motorju? In česa še nikoli ni počel? "Vozil sanjskega avta. Porscheji so mi pri srcu ..." je razkril. Prvič v življenju je moral pred kamero (in tudi sicer nasploh) jodlati. In ali je kdo, ki ga ne mara? "Pomojem učiteljica za ekonomijo," se je pošalil.

(Duo) Kamikazete FOTO: POP TV icon-expand

Na vroči stol so sedle tudi članice ekipe (Duo) Kamikazete. O čem razmišljajo, ko so v zraku? "Da ne pademo dol," so se pošalile. Delile so najbolj zabavno anekdoto z nastopov, ko je na enem izmed nastopov je ena z nogo brcnila drugo, a so vse dobro prikrile. Razkrile so, katera je samska in katere ne, s kom so v zvezi ... mimogrede: samski sta le najstarejša in najmlajša. Spregovorile so tudi o tem, kdaj so se zavedele, kaj je razlog, zakaj počnejo, kar počnejo, in priznale so, da je tudi njih kdaj strah, ko izvajajo trike. In koga vidijo kot največjo konkurenco? "Vse, kar je povezano s harmoniko," so se pošalile.

Tilen Grašič FOTO: POP TV icon-expand

Naslednja porcija vprašanj je čakala Tilna Grašiča. Priznal je, da so ga na avdiciji najbolj ganili komentarji žirantov in zaupal, kateri je njegov skriti talent. Če bi bil žival, bi si želel biti ptica, da bi lahko letel. Katera pa je največja neumnost, ki jo je kdaj storil? S prijateljem je risal grafit, a so ju zalotili policisti in sta jim zbežala. Kakšno punco si želi? "Tako, da je zanimiva, se od nje lahko kaj naučim, da mi je emocionalno na voljo ..." je našteval. Zaupal je tudi, v kateri resničnostni šov bi šel. "Sanjski moški," ni okleval. So mu bolj všeč naličena dekleta ali naravna? Je bil kdaj zares zaljubljen? Vprašanja so se kar vrstila. In koga vidi kot največjo konkurenco? Tilen verjame, da je to Eva Brumen Košar.

Eva Brumen Košar FOTO: POP TV icon-expand

In Eva Brumen Košar je bila tudi naslednja, ki je odgovarjala na vprašanja. Kakšni fantje so ti všeč, je bilo prvo vprašanje. "Iskrene in urejene," je odgovorila in razkrila tudi. kako muhasta zna biti. Pojasnila je, da se ji je, ko je stala na zvezi na odru pred žiranti, izpolnila največja želja. Bleščice – da ali ne? Eva pravi, da je za bleščice. In kdo je bolj zabaven, Sašo ali Pero? "Oba sta zabavna," je začela in nato iskreno priznala, da ji je bil zabaven Sašo. Med risanimi junakinjami ji je najbolj pri srcu Zlatolaska, in tudi sama si je želela imeti tako dolge lase, da bi princ lahko splezal do nje po njenih dolgih laseh. Izmed glasbenikov – domačih in tujih - si je najbolj želela spoznati Marjetko, tako da se ji je želja že izpolnila.

Frida in Edvard FOTO: POP TV icon-expand

Edvard in Frida sta na vroči stol sedla nadvse pogumno. V katerega dobrega moža verjameta? "Kaj pa je dobri mož?" ju je najprej zanimalo. Nato sta pogumno odgovarjala: želita si 50 rotvajlerjev, če bi lahko žirante spremenila v živali, sta odgovorila, da bi Lada spremenila v opico. "Ker so opice smešne," sta pojasnila. Frida nikakor ni vedela, kako naj odgovori na vprašanje, katera je Edvardova najboljša lastnost, medtem ko Edvard ni okleval glede sestrice: "Da jo komaj premagam v šahu," je odgovoril. Mala genija, ki sanjata, da bi lahko svet spremenila na bolje, sta odgovorila na še nekaj simpatičnih: Kdo je bolj pameten, Sašo ali Pero? Kakšne oblekice najraje nosi Frida? Katero sladico bi jedla vsak dan?

Manuel Perhavec FOTO: POP TV icon-expand

Kot zadnji je na vprašanja odgovarjal Manuel Perhavec, ki so mu gledalci zastavili kar nekaj zabavnih vprašanj. Tangice ali brazilke? Tangice. Najbolj nespodobno povabilo, ki ga je sprejel? Manuel se je tokrat nasmihal ... Koliko časa mu vzame jutranja rutina? "Idealno je vstajanje 5.30, tuš, uživanje s kavico ..." je razkril. Kot je zaupal, so njegovi domači oddaje, v katerih je nastopil, spremljali kar v gostilni med delom. In v katerem resničnostnem šovu se vidi? Manuel pravi, da v Masterchefu. Gledalce je zanimalo še, kakšen plesalec je, pa tudi, kdo Manuel sploh je. In kakšen je njegov sanjski zmenek? "Nič posebenga," je odgovoril. Zapeti bi si želel z Nino Pušlar, če bi lahko izbral super moč, pa bi si želel dihati pod vodo, da bi lahko neomejeno lovil ribe.

Deseto sezono so proslavili s torto, kot se spodobi FOTO: POP TV icon-expand

V tokratni oddaji smo tako prisluhnili vsem finalistom, ki so skušali odgovoriti na čim več vprašanj gledalcev, videli smo številne utrinke iz zaodrja snemanja Talentov, prisluhnili doslej še neobjavljenim izjavam, videli pa smo tudi nekaj utrinkov s praznovanj jubilejne deste sezone šova. Sašo in Peter sta predstavila tudi finaliste natečaja Mladi upi in opomnila, da gre zdaj zares: glasovanje, kdo naj bo veliki zmagovalec Talentov, se je namreč že začelo! Ne zamudite velikega finala desete sezone Slovenija ima talent v nedeljo, 22. decembra, ob 20. uri na POP TV ali na VOYO !