Na snemanju šova Slovenija ima talent smo presenetili Ano in Lada

Naša ekipa je žirante presenetila na snemanju šova Slovenija ima talent. Dvakrat smo jima zapeli in prinesli dve torti. Zakaj? Ana Klašnja je namreč v ponedeljek praznovala rojstni dan, dan z njo pa ga praznuje Lado Bizovičar . Ko sta pihnila svečke, sta si gotovo zaželela eno še posebej uspešno sezono šova Slovenija ima talent, ki letos praznuje okroglih 10 let.

Pa želje za žiranta? "Vsaj še 10 sezon," jima je zaželel Andrej Škufca , Marjetka Vovk pa je dodala: "Ani ni težko voščiti, če boš vedno tako vedra in nasmejana, da boš v prostor prinesla dobro voljo in energijo, je to vse, kar ti želim." No, en dan prej se ne sme voščiti, zato smo z voščili Ladu še nekoliko počakali. Kako smo jih presenetili, si poglejte v zgornjem videu.

Nova sezona priljubljenega šova je sicer tik pred vrati. Žiranti in voditelja so pred začetkom več kot odlično razpoloženi in komaj čakajo, da vidite, kakšne talente še skrivamo. "Nova sezona bo točno takšna, kot se za 10. obletnico spodobi. Obljubim, da ne bo manjkalo zabave, plesa, petja in drugih trikov. Na našem odru so stali od čisto najmlajših pa vse do upokojencev, ki dokazujejo, da nikoli ni prepozno, da stopiš na naš oder," je o novi sezoni povedala ponedeljkova slavljenka Ana.