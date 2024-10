Na Talentih navdušil kot Damjan Murko, v rokavu pa ima še druge adute

Na četrti avdicijski oddaji 10. sezone šova Slovenija ima talent je oder zavzel Damjan Murko oziroma njegov imitator, 30-letni Tadej Merčnik iz Apač. Njegov nastop je požel val smeha med žiranti in publiko, Tadej pa razkriva, da Murko ni edini lik, ki ga zna imitirati in tako že pripravlja novo presenečenje.

Tadej Merčnik je na avdiciji kot Damjan Murko posebej izzval Lada Bizovičarja, ki je zaradi šoka potreboval kar nekaj časa, preden je sploh uspel komentirati Tadejev nastop. Na koncu ga je Lado sicer ocenil z 'ne', češ da bi bilo v naslednjih nastopih preveč ponavljanja istega lika, Tadej pa to komentira s humorjem: "Verjamem, da če bi Lado imel možnost, bi mi sigurno pritisnil zlati gumb, ampak ker je to možnost že izkoristil, se je raje odločil za ne." (smeh) Kljub Ladovemu 'ne' so Tadejevo spretnost očitno prepoznali ostali žiranti, ki so mu s svojimi tremi 'da' dali priložnost za naslednji krog.

Priprave na nastop in ljubezen do imitacije Tadej Merčnik je kot Damjan Murko že od mladosti zabaval svoje sošolce in pozneje navduševal občinstvo. Izbira Damjana Murka za imitacijo tako ni bila naključna. "Takrat sem med odmori, včasih tudi med poukom, pel Murkove pesmi in s tem ob živce spravljal profesorje, sošolci pa so se mi smejali in ploskali," je pojasnil in dodal, da je Damjana Murka začel imitirati pred 15 leti, pozneje pa je lik postal stalnica na njegovih nastopih. Na vprašanje, kako dolgo se je pripravljal na nastop na odru Slovenija ima talent, je odgovoril: "Na nastop sem se pripravljal vse od prijave, dober mesec dni." Izkušnjo nastopa na velikem odru opisuje kot izjemno pomembno: "Veliko mi pomeni, saj sem s tem sebi in širni Sloveniji pokazal, da to, kar delam, delam dobro." Murko ni bil vpleten v priprave Tadej in Damjan Murko se sicer že dolgo poznata, vendar je Tadej presenetil, ko je razkril, da Murko ni bil vpleten v priprave za nastop na Slovenija ima talent: "Z Damjanom se poznava že dolgo časa, imela sva tudi že kar nekaj skupnih nastopov. Pri nastopu za Slovenija ima talent pa ni imel prstov vmes, saj mu nisem niti povedal, da sem se prijavil."

Imitacije in priprave Tadej Merčnik ne imitira le Damjana Murka. V svojem repertoarju ima številne znane osebnosti, kot so Alfi Nipič, Fredi Miler, Stane Vidmar, Vlado Kreslin, imitira pa tudi Domna Kumra, Franca Koširja, Jana Plestenjaka, Magnifica in Dejana Krajnca. In kako se sploh loti priprav na imitacije? "Naprej si dobro ogledam vse posnetke, predvsem pa poslušam glas in v glasu poslušam posebnosti, ki jih lahko v imitaciji še bolj poudarim. Potem se lotim še vizualnih in gibalnih posebnosti." Ko vse skupaj dobro prouči, sledijo še izbira primerne obleke, frizura in vsi ostali dodatki.

Polfinale obljublja presenečenje Tadej že zdaj razmišlja o polfinalu in če se bo slučajno uvrstil na polfinalni oder, napoveduje veliko presenečenje: "Za polfinale sem že pripravljen, točka vas bo pustila odprtih ust. Lahko pa dam samo en namig. Predstavil vam bom kar dve osebnosti." Čeprav je glasba Tadejeva strast, priznava, da se ne bi branil gledaliških odrov: "Glasbo bi z veseljem zamenjal za gledališki oder, saj tudi v našem ansamblu skrbim za povezovanje programa in animiranje publike, kar mi gre zelo dobro od rok ... in nog," je še dodal Tadej, hvaležen za čestitke in pohvale, ki jih je prejel od žirije, občinstva in družine, brez podpore katere, pravi, ne bi nikoli stopil na oder Talentov.