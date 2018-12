NAGRADNA IGRA: Vstopnice za finale Talentov!

Za več zabavnih vsebin in nagradnih iger nam sledite na uradni Facebook strani POP IN.

Letošnja sezona šova Slovenija ima talent je bila polna presežkov in je brez dvoma dokazala, da kljub majhnosti premoremo ogromne talente, ki so nas zmožni vedno znova puščati brez sape. Videli smo mentalista, zabavljače, akrobate, ki so na oder priskakali z balkona, neverjetne točke ob drogu, sodobni ples, pevske točke, ki so nam pognale kocine v zrak, usklajene plesne točke, komike, pleskarja, ki v prostem času poje opero, bariste, spoznali, kaj je twirling … Raznolike točke in osupljivi talenti so nas ob nedeljah prikovali na kavč. To nedeljo pa bo spektakel še toliko večji, saj nas poleg vrhunskih nastopov čakajo še točke presenečenja.

In tudi za naše zveste bralce imamo presenečenje: srečnežu bomo podelili dve vstopnici za ogled finalne oddaje V ŽIVO!

Skočite na naš uradni Facebook profilin poiščite objavo o nagradni igri, všečkajte naš profil in v komentar napišite, koga bi vzeli s sabo na ogled finala.V petek ob 12. uribomo izžrebali srečneža, ki bo prejel dve vstopnici za ogled vrhunca letošnje sezone in bo s še nekom začutil evforijo in eksplozijo čustev ob razglasitvi zmagovalca.