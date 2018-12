'Najlepši občutek je, ko ti na ulici stisnejo roko in zaželijo srečo!'

Glasbenik Jaša Šaban, dobitnik zlatega gumba Branka Čakarmiša, se že neizmerno veseli nedeljske finalne oddaje šova Slovenija ima talent. Pravi, da živi svoje sanje in upa, da s svojim nastopom prepriča Slovenijo.

25-letni Jaša Šaban je pripavljen, da osvoji Slovenijo s svojim talentom in še enkrat dokaže, da je iz pravega testa. FOTO: Miro Majcen

25-letni ljubljanski študent Jaša Šaban v finalu stavi predvsem na sproščen in iskren nastop, ki bo nadgradnja prejšnjih dveh nastopov. ''To je zadnja, najvišja stopnička, tako sem si zamislil celo pot že na začetku oddaje, v primeru, da pridem do finala. V finalu bom predstavil eno svojih najljubših skladb, ki ima še posebej močno sporočilo za cel svet. Skladbo, ki je pred nekaj desetletji povezala vse ljudi, ne glede na starost, spol, vero ali barvo kože,'' je povedal Jaša, ki se intenzivno pripravlja na finale. ''Vsak dan se posvetim tej pesmi, da bi jo čim bolj začutil. Seveda razmišljam tudi o celotnem nastopu, kako bo potekala točka, kako bom ljudem na najboljši način približal svojo izvedbo.''

Glasbenik, ki je popolnoma navdušil Slovenijo, pravi, da pred finalom nima posebnih strahov. ''Je le želja, da bi nastop opravil najboljše, kar znam, da bi na nastopu užival, da se bi vse poklopilo in da bi gledalci to začutili,'' je še priznal Jaša, ki samozavest črpa iz svoje lastne energije, vaj in lepih, spodbudnih besed svojih bližnjih.''Ogromno je bilo lepih besed v zadnjem času in ravno to zaupanje ljudi, ki me vsak dan bodrijo, mi da ogromno motivacije in samozavesti,'' pove Jaša, ki glede sreče ni preveč vraževeren. ''Ne dam toliko na to, imam pa okrog vratu vedno verižico, ki me spremlja že od otroštva in je nikoli ne snamem. Pred nastopom pa vedno pomislim na vse ljudi, ki stojijo za mano, se jim v mislih zahvalim in s to mislijo odidem na oder.''

Glasbenika ni strah finala. FOTO: POP TV

Za Jašo bodo v studiu navijali člani družine, najožji prijatelji, kolegi iz benda in ljudje, ki mu največ pomenijo. ''Prav oni so hkrati moji največji kritiki in podporniki. Dobivam pa ogromno odzivov tudi na družbenih omrežjih in imam občutek, da bo veliko ljudi stiskalo pesti zame. V bistvu se velikokrat ne zavedam, koliko ljudi pravzaprav stoji za mano in ravno to je najlepši občutek, ko ti neznanec na ulici stisne roko in ti zaželi srečo,'' še dodala Jaša, ki bi mu zmaga pomenila ogromno potrditev, da se v Sloveniji še vedno podpira žanra kot sta rock in blues. ''To je tudi znak, da si želimo nekih sprememb na sceni in da še vedno obstajajo ljudje, ki imajo radi glasbo, ki nosi močno čustveno sporočilnost skozi besedilo in melodijo ter se jih ta dotakne,'' za konec še pove Jaša, ki bi nagrado namenil za snemanje albuma, videospota in nakup novih glasbenih inštrumentov.