Največ glasov ste namenili športni plezalki Sari Čopar

To jesen so bili nedeljski večeri rezervirani za oddajo Slovenija ima talent, ki je skrbela za dobro voljo in predstavitev pestre druščine pristnih slovenskih talentov. Vzporedno s tistimi, ki so si upali stopiti na zvezdo velikega odra, smo bili deležni tudi prav posebne video predstavitve dvajseterice nekoliko drugačnih talentov: mladih, nadarjenih posameznic in posameznikov s področja športa, para športa, umetnosti in znanosti, ki jim je s svojimi dosežki in začrtanimi cilji uspelo prepričati razpisno komisijo, da si zaslužijo mesto med finalisti projekta Mladi upi. Gre za družbenoodgovorni projekt pod okriljem Zavarovalnice Triglav in Zavoda Vse bo v redu, ki že deveto leto podpirata mlade upe pri razvoju njihovih talentov.

V zadnjih tednih ste lahko skozi njihove zgodbe dodobra spoznali vseh dvajset finalistov razpisa Mladi upi 2021, med 9. in 16. decembrom pa ste lahko oddali svoj glas za tistega, ki vas je s svojim talentom, vztrajnostjo in karizmo najbolj prepričal. Ob tem je strokovna žirija izbrala še 12 prejemnikov finančnih sredstev, kar pomeni, da v letu 2021 finančno podporo za razvoj svojih talentov prejme 13 nadarjenih mladih posameznic in posameznikov, ki bodo predstavljeni tudi v finalni oddaji Slovenija ima talent.

Največ glasov podpore in s tem del finančnih sredstev iz sklada Mladi upi 2021 je v času glasovanja prejela Sara Čopar, ki se je s športnim plezanjem srečala pri petih letih in rodila se je ljubezen na prvi trening. Je ena redkih športnih plezalk, ki se na vrhunskem nivoju znajde v vseh treh plezalnih disciplinah. Za doseganje rezultatov je pripravljena trdo delati, znanje in motivacijo pa črpa pri najboljših, tudi Janji Garnbret. Njeni kratkoročni cilji so najvišje uvrstitve v mladinski konkurenci in na tekmovanjih za svetovni pokal, dolgoročno pa bi rada stopila v čevlje svoje velike vzornice in postala olimpijska prvakinja v športnem plezanju.