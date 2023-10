Nastopi Talentov, ki jih niste videli v oddaji

Aclient je v Sloveniji šele okoli osem mesecev, sicer pa prihaja z območja med Santo Claro in Trinidadom. Izvaja tradicionalno kubansko glasbo, bachato, vse, kar je romantično in melodično. Seveda zna tudi plesati, saj je na Kubi povsem normalno, da plešeš in poješ hkrati.

Anita Markelj

Anita je dijakinja srednje zdravstvene šole, ki se je v harmoniko zaljubila pri rosnih 10. letih. Dekle kar precej nastopa, tudi z raznimi ansambli, njen najljubši trenutek pa je bil nastop z Mambo Kingsi. Na Talente je prišla z venčkom pesmi, med katerimi je mešala narodnozabavno z rockom in metalom, saj je želela pokazati, kako raznoliko zna igrati harmoniko. Zase pravi, da je žurerka in je njen glavni cilj dvigniti publiko na noge.

Dora Šandor

Sama se je začela učiti klavir, v glasbeni šoli pa se je naučila igranja flavte in petja. Sama tudi piše svoje pesmi in pravi, da lahko pesem ustvari tudi v treh minutah, medtem ko sedi za klavirjem. Prihaja iz športne družine, zato se rada ukvarja s športom, zelo rada pa ima tudi film in gledališče.

Gal Hribernik

Mladi čarodej, 14-letni Gal z Unca, pravi, da ga je že pri treh letih pritegnila čarovnija in je imel že nekaj amaterskih čarovniških škatlic. Pri desetih letih pa se je s tem začel resno ukvarjati.

Katja Slovša

Katjo je na Talente prijavila sestra. Katja poje že sedem let, petja se je učila v glasbeni šoli. Zna tudi jodlati, tega pa se je naučila preko YouTuba. Veliko nastopa na šolskih prireditvah, tudi na porokah, obletnicah.

Laura Cankar

Stara je 24 let in je že ustvarila svoj band, Laura & Co, v katerem sta z njo sta Borut in Vili. Skupaj igrajo in nastopajo ter največkrat igrajo priredbe. Za dušo posluša house in elektronsko glasbo. Kar pa se tiče petja, ima rada pop glasbo in akustiko.

Martina Konestabo

Dela v referatu na fakulteti. Sicer poje, igra, pleše, snema reklame, igrala je tudi v dveh filmih, kjer je imela manjšo vlogo. Obiskala je nekaj tečajev dramske igre. Navdušuje se tudi nad igranjem klavirja in kitare. Pravi, da jo glasba spremlja od malih nog.

Megi Kravanja

Je psihofizična terapevtka in duhovna voditeljica. V Kobaridu ima terapevtski center in apartmaje/nastanitev. Za nastop na Talentih je iskala pianista za poseben način interpretacije. Skoraj je že obupala, a je potem le našla nekoga, ki bi prišel z masko, njegova identiteta pa bi se razkrila šele v finalu, če bi tja prišla.

Nejc Rac

Kitaro igra osem let, prej je igral klavir. Pet let že brusi svoje glasilke in zdaj je nastopil trenutek, ko je presodil, da je dovolj dober, da se pokaže tudi širšemu občinstvu. Petje vadi pri pevki Alenki Gotar. Sam piše poezijo, ki jo pozneje uglasbi. Ima tudi svoj band Birdland, kjer je frontman, kitarist in večinski avtor besedil in glasbe.

Tjaša Šuligoj

Obiskovala je umetniško gimnazijo. Rada snema različne videe in jih objavlja na svojem TikToku. Trenutno dela kot specialistka za marketing v enem od slovenskih podjetij. Pravi, da ni žurerka in hodi spat ob 22. uri.

Viktoriia Pospelova

Z glasbo se je začela ukvarjati v zgodnjih najstniških letih. Starša sta imela bend in ko je poslušala, kako igrajo, si je zaželela, da bi to počela tudi ona. Tako je začel igrati bobne, ukvarja pa se tudi z buskanjem (nastopanje na ulici).

Živa Goričan

Je otrok s posebnimi potrebami, že zelo zgodaj je imela težje govorne napake, motnje koncentracije, težave z motoriko in finomotoriko telesa. Zelo se je trudila, da je te težave odpravila, čeprav tega drugi ne vidijo. To jo spremlja še iz vrtca, pa skozi celo osnovnošolsko obdobje, nemalokrat je precej zapostavljena pri svojih vrstnikih in ravno zato se je odločila prijaviti na Talente, da zapoje za vse otroke s posebnimi potrebami, da vidijo, da zmorejo tudi takšni otroci zbrati pogum in zapeti na tako velikem odru.

Zlajo

Od 14. leta se ukvarja z rapom, ima pa ob tem tudi redno službo, dela kot prometnik na Slovenskih železnicah. Pesmi piše v srbohrvaškem jeziku, ena je premierno v slovenskem jeziku. Na YouTubu redno objavlja svoje pesmi in videospote.