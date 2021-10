Nastopi Talentov, ki jih v tretji avdicijski oddaji niste videli

Simpatična osnovnošolka je ganila žirante s svojo zgovornostjo in iskrenostjo. "Zapeli bomo pesem Prinesi mi rože od pevke ... Dutke?" je povedala Neža in nasmejala žirante, predvsem Ladota, ki je povedal: "Dutka je tudi meni všeč."

Na odru so se predstavili kot družina Rauter. Na kitari oče Brane, kot glavna vokalistka mala Neža, kot backvokalistka pa njena starejša sestra Tjaša. Zapeli so Ditkino pesem Ne bodi kot drugi, ki jo je napisal Feri Lainšček.

26-letni Matej je nasmejano prikorakal na oder in s svojo toplo energijo navdušil žirante. Povedal je, da zaključuje študij in da je glasba njegov izhod v sili. "Glasba mi je strast, v kateri uživam in me bodri v težkih trenutkih in mi pomaga. To sem najbolj spoznal, ko sem izgubil glas za pol leta, saj s petjem izražam svoja čustva. Takrat sem dojel, da je glasba moje življenje."

Nastopil je s harmoniko in se predstavil z dvema pesmima – združil je Slaka in Elvisa Presleyja. "Zelo rad poslušam najrazličnejše zvrsti, odvisno od obdobja. Igram še klavir in kitaro, naučil sem se igrati še ukulele," je še dodal.

Opravičil se je, da je 'rojen pod slabo zvezdo' in da je na oder Talentov žal prišel z malce slabšim glasom.

Nejc Oštir