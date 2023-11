Navdihujoče zgodbe druge peterice finalistov razpisa Mladi upi 2023

Kot sedaj že veste, se je v ožji krog razpisa Mladi upi 2023 uvrstilo 20 perspektivnih mladih talentov z različnih področij. Prvih pet ste podrobneje spoznali prejšnji teden, tokrat pa vam razkrivamo zgodbe druge peterice finalistov, ki se potegujejo za finančna sredstva, s pomočjo katerih bi lažje razvijali svoj potencial in uresničili sanje.

Kaj je skupnega Pavlu, Janu, Isabel, Maksimu Galu in Roku, mladim talentiranim posameznikov, katerih zgodbe o uspehu vam razkrivamo v nadaljevanju? Ne le, da so se zaradi svojih občudovanja vrednih dosežkov uspeli uvrstiti med 20 finalistov enajste generacije Mladih upov; prav vsi so z vsem srcem predani svoji strasti, pa naj je to glasba ali šport, ravno tako pa se vsi še kako zavedajo, da kljub talentu rezultatov ni brez trdega dela, vztrajnosti in odrekanj.

icon-expand Druga peterica finalistov razpisa Mladi upi 2023. FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Njihove zgodbe so osupljive, cilji ambiciozni. A vsi v en glas potrdijo, da bodo naredili vse, da jih dosežejo. Spoznajte jih ... 18-letni Pavel Trojer, dijak 4. letnika gimnazijskega programa na Srednji šoli Domžale, se z biatlonom resneje ukvarja že 10 let, že tretje leto pa je tudi član slovenske biatlonske reprezentance. Tako na domačih kot mednarodnih tekmovanjih v biatlonu se je izkazal z odličnimi rezultati; med drugim je bil na mladinskem svetovnem prvenstvu v sezoni 2021/22 na zasledovalni preizkušnji kot najmlajši v svoji kategoriji youth 4., na tekmovanju EYOF januarja letos v Trbižu pa je kar dvakrat zmagal na individualnih tekmah. V prihodnje želi svoje športne dosežke še izboljšati ter napredovati v A ekipo slovenske reprezentance.

icon-expand Pavel Trojer FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

20-letnemu Janu Trilerju je bila glasba položena že v zibko, saj prihaja iz glasbene družine. Je skladatelj, aranžer, pianist in dirigent in kot pravi, ga glasba navdihuje zaradi edinstvene lepote, pestrosti, povezovanja in občutkov ljubezni ter miru. V vseh letih glasbenega udejstvovanja in izobraževanja je nanizal zavidljivo število uspehov, med drugim je dobitnik Škerjančeve nagrade, ki jo podeljuje Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, prejel je tudi več priznanj na skladateljskih tekmovanjih, njegove skladbe izvajajo najboljši slovenski vokalni sestavi. V naslednjih letih želi nabirati čim več znanja in izkušenj na različnih glasbenih področjih, predvsem ga zanimata zborovska in filmska glasba, s pridobljenim znanjem pa želi v prihodnosti čim bolje vplivati na slovensko in tujo glasbeno sceno.

icon-expand Jan Triler FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Kot pol Kubanki je bila danes 19-letni Isabel Oceguera Battelino glasba položena že v zibko. Po nekaj letih izraznega plesa in baleta si je kot 7-letna deklica zaželela igrati harfo, zaradi ljubezni do tega inštrumenta pa je tudi šolanje posvetila harfi in trenutno obiskuje Mozarteum v Salzburgu. V vseh teh letih je nanizala malo morje uspehov; med drugim se lahko pohvali z zlato plaketo na svojem prvem državnem tekmovanju TEMSIG leta 2015, na mednarodnih tekmovanjih mladih glasbenikov Svirel je prejela dve bronasti in dve zlati plaketi, marca letos pa tudi zlato plaketo na mednarodnem tekmovanju Društva harfistov. V prihodnosti si želi čim več ustvarjati in koncertirati ter svoje znanje predajati mlajšim.

icon-expand Isabel Oseguera Battelino FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

17-letni Maksim Gal Šehić se je na svojo glasbeno pot podal pri sedmih letih, ko je začel igrati kljunasto flavto, to pa je po dveh letih zamenjal za saksofon, ki je vse od takrat njegova največja ljubezen. Že zelo kmalu je začel hoditi na tekmovanja, kjer je dosegal najvišja mesta. Nagrad in priznanj se je nabralo veliko, v največji ponos pa mu je Škerjančeva nagrada Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, ki jo je letos prejel za izjemne uspehe pri umetniškem uveljavljanju šole. Šolanje želi nadaljevati na Pariškem ali Bruseljskem konservatoriju, njegova največja želja pa je postati pedagog na področju saksofona ter koncertni saksofonist.

icon-expand Maksim Gal Šehić FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Za 19-letnega smučarskega skakalca Roka Masleta ni boljšega občutka na svetu, kot je občutek med letenjem. Da je začel trenirati smučarske skoke, tako ni bilo nobeno presenečenje. Glede na njegovo neizmerno strast in trdo delo pa ni presenetljivo niti, da je že zelo zgodaj tekmoval na mednarodnem nivoju, izjemni rezultati pa so mu prinesli tudi mesto v mladinski reprezentanci. Za prihodnost ima zelo jasne cilje, med drugim zmago na Alpskem in Celinskem pokalu, uvrstitev v A reprezentanco ter seveda zlato olimpijsko medaljo.

icon-expand Rok Masle FOTO: Mateja Jordovič Potočnik