Ne le Andrej, tudi Sašo in Peter sta končno stisnila zlati gumb

Letos je bila konkurenca na avdicijskih oddajah izjemna, in med žiranti je le Andrej še iskal nekoga, ki bi mu vzel dih. Tokrat sta si zlati gumb zaslužila kar dva nastopa. Najprej je neposredno v polfinale 18-letno pevko Kiro Štruc – Jurički poslal Andrej, nato pa sta Sašo in Peter z zlatim gumbom nagradila še 13-letni ritmični gimnastičarki Paulo in Uršo.

Andrej je čakal na nekoga, ki mu bo vzel dih. A moral je pogledati še nekaj nastopov.

Na oder je tokrat prva prikorakala Godba Gorje, ki jo sestavlja 30 glasbenikov, starih od 12 pa vse do 70 let. Med igranjem večne Golice so na oder potegnili še Marjetko in z njo zaplesali. "O, kakšen začetek," je bil navdušen Andrej. Ani je bilo všeč, da v godbi združujejo mlado in staro, Marjetki pa, da so tradicionalnemu dodali še kanček modernega. Obe sta jih nagradili z da, enako tudi Lado in Andrej.

Sergeja je prvič nastopala pri petih letih in od nekdaj si je želela, da bi pela. "Vmes se je zgodilo življenje, postala sem mamica," je razložila, zakaj svoje glasbene poti ni nadaljevala. Odločila se je na oder stopiti zdaj, ko je že malce starejša, da bi morda še koga opogumila. "To je oder prav za take ljudi, kot si ti," je pokomentirala Ana. S štirimi da se je uvrstila v naslednji krog.

Tudi Nataša si je vse življenje želela peti, a jo je življenje peljalo na drugo pot in zdaj jo je mož spodbudil, da se vseeno preizkusi. S štirimi da so jo žiranti pospremili v naslednji krog.

Za njima je pred žirante stopila 33-letna Sarina iz Ljubljane, ki pravi, da se s petjem ukvarja že nekaj časa, bolj intenzivno pa zadnjih 10 let, in sicer poje na porokah. Zadnja leta je dajala prednost družini, predvsem svojima hčerkama, na avdicijo pa jo je prijavil mož kot presenečenje, a se je zmotil in pomotoma vnesel njen mail, tako da mu presenečenje ni najbolje uspelo. Sarina je zbrala pogum in stopila na oder in zapela. Občinstvo in žiranti so ji ploskali že me nastopom. Na koncu sta se ji na odru pridružili še hčerki, žiranti pa so jo zasuli s pozitivnimi komentarji in ji čestitali za fantastičen nastop. Štirje da in napredovala je v naslednji krog.

Tijana Kondić je komaj 13-letno dekle, ki pravi, da poje prav ob vsaki priložnosti – ko se tušira, ko si umiva zobe, celo med poukom ... v prostem času pa se ukvarja tudi s folkloro. "Pravijo, da imam nek talent in zato sem se prijavila," je povedala pred nastopom. Izbrala je pesem Ružica si bila. Po petju jo je Ana spodbudila še, da zapoje nekaj, kar poje pri folklori. Ob tem, ko je pela, so ji pripravili presenečenje – na oder je prišla še folklorna skupina in zaplesala ob njeni spremljavi. "Mislim, da je pomembno, da mladi pokažete pogum in pridete na oder," je pokomentiral Andrej po njenem nastopu in jo nagradil z da. Lado je dodal, da sicer lepo poje, a še ni pevka. Marjetka je tudi dodala, da je diamantek, ki se ga lahko lepo obrusi, a da ji manjka še nekaj izkušenj. Ana jo je, tako kot Andrej, nagradila z da, Marjetka in Lado pa tokrat z ne. "Veselim se dne, ko boš na oder prišla pripravljena kot pevka," je še povedal Lado.

Luke Munka, 32-letnik, ki prihaja s Češke in trenutno živi v Sloveniji, se je prišel predstaviti z nogometno žogo, in sicer se ukvarja z nogometnim prostim slogom in izvaja različne trike. Žogo je spretno prestavljal z ene noge na drugo, na hrbet, uho, jo vrtel na glavi, med izvajanjem trikov celo slekel majico, med vrtenjem žoge na glavi pa nenadoma celo snel kapo ... "Top, top!" so komentirali žiranti. "Nobene napake!" je še dodal Andrej, na kar je Luke hudomušno odvrnil, da če napak ni videl, potem jih verjetno res ni bilo. Ana: "Obožujem tvojo spretnost in potrpljenje." "Izjemna točka, izjemen talent," je bila navdušena Marjetka. Štirje da so ga ponesli v naslednji krog.

32-letni David Meze iz Ljubljane je sicer optik, 17 let pa ga navdušuje mentalizem, s čimer se ukvarja skupaj z Luko Malenškom, ki je prav tako nastopil na odru Talentov v eni izmed preteklih oddaj. Za sodelovanje je prosil Marjetko in povprašal publiko, kdo verjame v branje misli in kdo ne. Izmed teh, ki ne verjamejo, je Marjetka izbrala naključno dekle. David je izbranko povabil na oder. Na prazen listek je morala napisati katero koli besedo in jo pokazati žirantom. Napisala je TALENT in listek zaprla v kuverto. David je uganil, da gre za to besedo. Andreja z nastopom ni prepričal, Ana je menila, da lahko pokaže še več in mu je namenila svoj da. Lado ga je prav tako nagradil z da in enako Marjetka. S tremi da je napredoval v naslednji krog.

Dagmar Jurkić in Ana Maria Bratić sta lepo zapeli, a Andrej v njima ni videl tistega nekaj več, na kar že ves čas čaka, dodal pa je še, da ob njunih nastopih tudi ni začutil pravih emocij. Kot je priznal, išče nastop, pri katerem ne bo razmišljal, ali je to to ali ne.

Le še nekaj nastopov in na voljo sta še dva zlata gumba Žiranti so si ogledali že večino nastopov, pred njimi pa je še ena težka naloga, saj morajo izbrati prvih nekaj polfinalistov. "Čisto preveč smo jih poslali v naslednji krog," so ugotavljali. "Z razlogom so dobili te da-je," je dodala Ana. Nekateri polfinalisti so tako že prejeli sporočila žirantov, med izbranimi pa so bili letos tudi taki, ki jih na avdiciji z da niso nagradili vsi žiranti. Preden so izbrali prav vse polfinaliste, so morali žiranti pogledati še nekaj avdicijskih nastopov. In vi igri sta bila še vedno dva zlata gumba.

Kira Štruc – Jurički, 18-letnica iz Slovenskih Konjic, je pred nastopom dejala, da upa, da bo uživala. Priznala je, da ima nekaj treme, I'll never love again pa je pesem, ki jo je izbrala za ta nastop. Močan glas je navduševal občinstvo, Ana in Marjetka sta uživali, z občudovanjem jo je gledal in poslušal tudi Andrej. Za priredbo uspešnice Lady Gaga je prejela ne le stoječih ovacij občinstva, ampak tudi krasne komentarje žirantov. Marjetka: "Zvezda se je rodila tukaj pred nami." Lado je bil neposreden: "Imaš tisti krasen ženski glas z jajci." Andrej je bil kratek: "To je to ... Če človek tako mlad najde, kaj si želi delati in je to edina stvar, ki si jo želi delati ..." Nenadoma je stegnil roko in stisnil ta težko pričakovani zlati gumb! Na Kiro se je vsulo na tisoče zlatih listkov, kar jo je tako ganilo, da se je kar razjokala. S tem so se ji uresničile sanje.

Paula in Urša sta 13-letni energični bombici, ki trenirata že desetletje, in to 6-krat tedensko trenirata po 4,5 do 5 ur na dan. Imata ruske trenerke, ki ju trenirajo po t. i. ruski vzgoji, kar jima je všeč. Predstavili sta se s točko s kiji, ki pa se jima po mnenju žirantov ni najbolj posrečila. "Imata talent, strast, v nekem trenutku pa vaju je zagrabila panika," je nastop pokomentirala Ana. "Povozila vaju je trema." Lado:"Včasih določene točke niso dovolj pripravljene. Za vaju in delo da, točka pa še ni pripravljena. Danes ne." Andrej je poudaril, da je bilo preveč delov, v katerih sta bili neskladni, da pa vidi, da imata željo in talent. Tudi od njega sta prejeli ne. Ana je želela podeliti spodbuden da, a sta na oder prišla Peter in Sašo in stisnila zlati gumb! "Kakšen preobrat! To je prvič, da je bil zlati gumb uporabljen kot joker," je dejal Lado. Voditelja sta se sicer za gumb odločila, ker sta v zaodrju videla, kako sta lahko usklajeni in v njima vidita potencial, da dodelata točko za polfinalni oder.

(Duo) Kamikazete, skupina, ki jo sestavljajo dekleta, stara med 18 in 25 let iz Nove Gorice, je na odru nastopila kot zadnja. Artistično točko, ki se je zaključila s spektakularnim spustom, so žiranti spremljali z občudovanjem. Ano je očarala umetnost, kombinacija plesa ob drogu in izraznega plesa, Ladu je bilo lepo videti točko, za katero je dejal, da bi bila primerna že za polfinalni oder. "To je bil pravi gibalni preformance," je pokomentiral Andrej. "Govorile ste zgodbo, zadeva se je stopnjevala." "Privilegij je to videti v živo," je dodala Ana. Dve izmed deklet sta leta 2018 že nastopili na Talentih. V točki so dekleta združila vsa čustva, s katerimi se soočajo večinoma ženske danes – strah, jezo, slabo samopodobo, nezaupanjem ... Kot so povedale, so s točko dosegle, kar so želele in s štirimi da so se uvrstile v naslednji krog. Žiranti so izmed vseh nastopajočih, ki so se predstavili v šestih avdicijskih oddajah in so napredovali v naslednji krog, morali izbrali 25 posameznikov oziroma skupin, ki bodo na polfinalnem odru nadaljevali boj za zmago v deseti, jubilejni sezoni Slovenija ima talent. Naslednjič se bo predstavilo že prvih pet polfinalistov! Vse zamujene nastope in oddaje si lahko ogledate na VOYO! Naslednja oddaja Slovenija ima talent bo na sporedu prihodnjo nedeljo ob 20. uri na POP TV.