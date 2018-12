Po zaključeni sedmi sezoni, smo na odru, polnem zlatih konfetov, poklepetali tudi s štirimi mušketirji letošnje sedme, pravljične sezone. Nekaterim so predstavljali strah in trepet, drugim spoštovanja vredno avtoriteto, spet tretji so v njih videli potencialne mentorje. Kako so Ana Klašnja, Branko Čakarmiš, Lado BizovičarinMarjetka Vovk videli letošnjo sezono? Vsi se strinjajo, da je bila sezona zelo zabavna, polna smeha in dobre volje.

"Zame je vsaka sezona nekaj posebnega, ta pa se mi je zdela nepozabna. Zdi se mi, da nam je postregla z marsičem," je za 24ur.com povedal žirant šova in programski direktor POP TV Branko Čakarmiš. Enakega mnenja pa je tudi Ana Klašnja, ki je njegovo misel dopolnila z besedami: "Sezona je bila zelo zabavna. Ogromno presenečenj, zelo veliko stvari, ki jih še nismo videli – spoznali smo twirling, videli smo viseči drog, presenetil nas je inoT s svojimi neverjetnimi imitacijami. Res veliko izrednih talentov in zdi se mi, da smo se letos še posebej zabavali – tako žiranti kot tudi talenti." Tudi Marjetka Vovk se strinja, da je bila sezona več kot zabavna, dodala pa je še, da je bil sam zaključek eno veliko presenečenje: "Sezona je bila predvsem zelo pozitivna, vesela in raznolika. Končni rezultat pa presenečenje. Ampak presenečenje v dobrem smislu, seveda."

Slovenija ima veliko talenta

In čeprav se velikokrat pojavljajo komentarji, češ ali je v Sloveniji sploh še kaj talenta ostalo, je sedma sezona dokazala ravno to – Slovenija ima zelo veliko talenta, s čimer se strinja tudi Lado Bizovičar, ki je za naš portal povedal: "Sezona je bila presenetljiva! Ne moremo se vračati k argumentom, da v Sloveniji ni več talentov, ker jih je bilo letos iz neverjetno velikega števila področij neverjetno veliko. Pevci so bili žanrsko zelo raznoliki, plesalci oziroma 'gibalci' pa so bili izjemni."